Талибы захватили вторую региональную столицу в Афганистане
В субботу боевики движения "Талибан" (запрещено в России) заняли Шибарган, столицу провинции Джаузджан на севере Афганистана, заявил вице-губернатор территории.
Это уже вторая региональная столица, захваченная талибами за последние сутки. В пятницу без боя пал Зарандж, столица провинции Нимроз на юге.
Правительство в Кабуле пока не прокомментировало падение двух административных центров.
Сообщается, что талибы наступают также на крупные города, такие как Герат, Лашкаргах и Кандагар.
США и Британия призвали своих граждан как можно скорее покинуть Афганистан. Американские власти предложили кредиты тем соотечественникам, которые не могут сами оплатить авиаперелет на родину.
"Талибан" перешел в масштабное наступление в мае, когда начал вывод войск США и их союзников из Афганистана.
Однако до начала августа правительственным силам удавалось удерживать столицы провинций, в том числе с помощью авиаударов американских беспилотников.
После падения Шибаргана в соцсетях появились видео радушного приема талибов местными жителями, а также захваченных боевиками армейских внедорожников Humvee американского производства и дорогих джипов. Эти записи пока не были подтверждены независимыми источниками.
"Силы безопасности Афганистана утратили боевой дух из-за массированной пропаганды "Талибана", - цитирует Франс-пресс высокопоставленного чиновника из Шибаргана, говорившего на условиях анонимности. - Еще до наступления "Талибана" <...> большинство силовиков сложили оружие, сняли форму, оставили свои части и бежали".
Талибы заявили, что захватили тюрьму и выпустили из нее всех заключенных. В их числе были как боевики, так и осужденные за самые разные уголовные преступления.
Глава совета провинции Бабур Эшчи рассказал Би-би-си, что боевики захватили весь Шибарган, за исключением военной базы, бои вокруг которой продолжаются.
"К сожалению, город полностью пал", - сказал Кадер Малия, вице-губернатор Джаузджана, в интервью агентству Франс-пресс.
Вице-губернатор добавил, что правительственные войска и чиновники отступили к аэропорту на окраине города и готовятся к обороне его от боевиков.
Город считается оплотом маршала Абдула Рашида Дустума, служившего вице-президентом страны до прошлого года. Его называют одним из самых могущественных и противоречивых полевых командиров в стране.
Дустум участвовал в ряде переворотов и мятежей, воевал как на стороне просоветского социалистического правительства, так и американской армии. Его отряды обвинялись в убийстве военнопленных.
Франс-пресс пишет, что сейчас полевой командир может находиться в Кабуле.
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