"Лестер" выиграл Суперкубок Англии у "Манчестер Сити"

18 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В этом году "Лестер" чуть-чуть не дотянул до главного финансового приза - места в Лиге чемпионов, но взял два трофея: Кубок Англии и суперкубок - точнее, Community Shield, который держит в руках капитан клуба Каспер Шмейхель

Обладатель Кубка Англии "Лестер Сити" выиграл первый трофей нового футбольного сезона, победив в финале один из богатейших клубов мира, чемпиона Премьер-лиги "Манчестер Сити" 1:0.

Единственный гол в самом конце матча забил с пенальти лучший бомбардир "Лестера" в прошлом сезоне, нигерийский форвард Келечи Ихеаначо.

По ходу всего матча за суперкубок (FA Community Shield) главные тренеры двух клубов соревновались в учтивости и самоотречении, будто бы говоря сопернику: прошу вас, постарайтесь выиграть, а мы тут пока потренируемся перед чемпионатом.

С начала матча Пеп Гвардиола выпустил на поле во многом экспериментальный состав - без Кевина де Брюйне (который и не мог сыграть из-за травмы), Рахима Стёрлинга, Фила Фодена и некоторых других звёзд "Манчестер Сити".

Брендан Роджерс, наоборот, начал матч с почти всеми своими лучшими в составе: Джек Мэдиссон, Джейми Варди, Айосе Перес, Харви Барнс, Юри Тилеманс и так далее.

В результате весь первый тайм "Лестер" выглядел сильнее и опаснее, и манчестерцам сильно повезло, что они ни разу не пропустили.

Во втором тайме Пеп Гвардиола выпустил сначала свежекупленного у "Астон Виллы" за рекордные 100 млн фунтов Джека Грилиша (который вряд ли успел толком потренироваться с новыми партнерами), а затем Бернардо Силву, и манчестерцы выровняли игру.

Брендан Роджерс же за 20 минут до конца заменил почти всю группу атаки на молодежь, а чуть позже убрал с поля и Харви Барнса - но только вместо него вышел не кто-то из резерва, а Келечи Ихеаначо.

Нигериец и решил исход матча. Он заработал пенальти, он же его и реализовал.