"Лестер" выиграл Суперкубок Англии у "Манчестер Сити"
Обладатель Кубка Англии "Лестер Сити" выиграл первый трофей нового футбольного сезона, победив в финале один из богатейших клубов мира, чемпиона Премьер-лиги "Манчестер Сити" 1:0.
Единственный гол в самом конце матча забил с пенальти лучший бомбардир "Лестера" в прошлом сезоне, нигерийский форвард Келечи Ихеаначо.
По ходу всего матча за суперкубок (FA Community Shield) главные тренеры двух клубов соревновались в учтивости и самоотречении, будто бы говоря сопернику: прошу вас, постарайтесь выиграть, а мы тут пока потренируемся перед чемпионатом.
С начала матча Пеп Гвардиола выпустил на поле во многом экспериментальный состав - без Кевина де Брюйне (который и не мог сыграть из-за травмы), Рахима Стёрлинга, Фила Фодена и некоторых других звёзд "Манчестер Сити".
Брендан Роджерс, наоборот, начал матч с почти всеми своими лучшими в составе: Джек Мэдиссон, Джейми Варди, Айосе Перес, Харви Барнс, Юри Тилеманс и так далее.
В результате весь первый тайм "Лестер" выглядел сильнее и опаснее, и манчестерцам сильно повезло, что они ни разу не пропустили.
Во втором тайме Пеп Гвардиола выпустил сначала свежекупленного у "Астон Виллы" за рекордные 100 млн фунтов Джека Грилиша (который вряд ли успел толком потренироваться с новыми партнерами), а затем Бернардо Силву, и манчестерцы выровняли игру.
Брендан Роджерс же за 20 минут до конца заменил почти всю группу атаки на молодежь, а чуть позже убрал с поля и Харви Барнса - но только вместо него вышел не кто-то из резерва, а Келечи Ихеаначо.
Нигериец и решил исход матча. Он заработал пенальти, он же его и реализовал.
При этом в эпизоде с нарушением высочайшее мастерство продемонстрировал судья Пол Тирни: умышленный фол со стороны голландского защитника "МанСити" Натана Аке заметить в динамике его борьбы с Ихеаначо было довольно трудно, очевиден он стал только в видеоповторе - но Тирни увидел его сразу и без сомнений показал на отметку.
"Лестер Сити" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии
Английский клуб "Лестер Сити" впервые в своей 137-летней истории завоевал Кубок Англии, обыграв в финале "Челси" со счетом 1-0. Матч прошел на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли".
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