Зонд "Персеверанс" потерял образец марсианского камня
- Джонатан Эймос
- Корреспондент Би-би-си по вопросам науки
Инженеры НАСА пытаются понять, что пошло не так с первой попыткой марсохода "Персеверанс" взять образцы камня Красной планеты.
Все механизмы в минувшую пятницу работали безукоризненно, но металлическая трубка, в которую должен был попасть образец горной породы, почему-то оказалась пустой.
Эксперты предполагают, что причиной могли стать какие-то особенные свойства данной породы.
Они надеются, что дополнительные фотоснимки и данные телеметрии с Марса помогут решить загадку.
"Первоначальная версия гласит, что трубка оказалась пустой, потому что скальная порода отреагировала на бурение не так, как ожидалось, а не из-за неисправности оборудования для взятия и хранения образцов", - говорит менеджер проекта "Персеверанс" Дженнифер Троспер из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния.
"В течение ближайших нескольких дней наша команда проанализирует имеющиеся данные и получит дополнительную диагностическую информацию, которая поможет узнать первопричину", - добавила она.
Бур и трубка для забора образцов находятся на конце двухметровой механической "руки". Керны (пробы породы) величиной с человеческий палец затем поступают на обработку в блок под днищем "Персеверанса", где их помещают в запечатанные титановые цилиндры для последующей доставки на Землю.
Но прежде, чем это будет сделано, количество полученного материала замеряется при помощи фотокамеры и специального щупа. Оказалось, что в трубке для керна ничего нет.
Это не первый случай, когда поверхность Красной планеты оказывает сопротивление земным роботам.
В 2007 году спускаемый аппарат НАСА "Феникс" обнаружил, что почва в районе марсианского Северного полюса имеет липкую консистенцию, из-за чего взять образцы оказалось сложно.
В 2018 году американский зонд InSight безуспешно пытался внедрить в марсианскую почву прибор для измерения температуры. Тогда порода оказалась, наоборот, слишком твердой.
"Персеверанс" достиг поверхности Марса 18 февраля 2021 года в 45-километровом кратере Джезеро. Его главная задача - выяснить, существовали ли на планете какие-либо формы жизни. Одним из способов является сбор образцов грунта и горных пород.
Целью первой попытки получить керн была скальная порода, являющаяся, по мнению ученых, древнейшей основой кратера Джезеро. Если бы удалось определить ее возраст, это дало бы ценную информацию о процессах, последовательно происходивших в нем за время его существования.
Судя по спутниковым фото, похоже, что несколько миллиардов лет назад на дне кратера было озеро. А это наиболее благоприятная среда для микроорганизмов.
Директор НАСА по науке Томас Цурбухен уверен в конечном успехе.
"Над проблемой работает правильная команда, и мы будем настойчиво идти к решению", - говорит он [игра слов: название марсохода переводится как "Настойчивость"].
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