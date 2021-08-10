В Петербурге отменили отказ в регистрации "яблочника" Вишневского. На выборах его ждут двойники

час назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Горизбирком отменил решение об отказе в регистрации известного петербургского оппозиционера Бориса Вишневского на выборах в законодательное собрание города. Это редкий случай. Вишневского, представляющего "Яблоко", снимали из-за претензий к документам, которые он считал несостоятельными, а ранее в его округе были выдвинуты два его полных тезки.

"Друзья, Санкт-Петербургская избирательная комиссия единогласно отменила как незаконное решение территориальной избирательной комиссии №30 об отказе регистрировать меня кандидатом в ЗакС по одномандатному округу №2 в Центральном районе. Моя жалоба удовлетворена", - написал Вишневский в своем телеграм-канале. По словам депутата, территориальная комиссия обязана в течение пяти дней рассмотреть вопрос о его регистрации.

"Я думаю, что большая вероятность [восстановления на выборах], но давайте подождем заседания", - сказал он изданию "Бумага".

Вишневский - политик, политолог, журналист, обозреватель "Новой газеты", руководитель фракции партии "Яблоко" в законодательном собрании Петербурга с сентября 2016 года. Вместе с Максимом Резником считается одним из самых известных в городе оппозиционеров. Резник в июле отказался от участия в выборах в заксобрание после того, как оказался под домашним арестом по делу о хранении наркотиков.

Проблемы с документами

4 августа территориальная комиссия №30 отказала Вишневскому в регистрации. Там заявили, что политик предоставил неправильно оформленные данные с партийной конференции "Яблока" по его выдвижению. Сам Вишневский говорил "Фонтанке", что закон не предусматривает нормы, регламентирующей оформление решения политкомитета по выдвижению кандидатов.

Депутат настаивал на том, что число участников конференции было указано верно, хотя в избиркоме заявили, что эти данные указаны с ошибкой. Еще одна претензия территориальной комиссии заключалась в том, что Вишневский не предоставил копию паспорта. В петербургском "Яблоке" заявляли в ответ, что все необходимые документы для выдвижения были поданы.

Накануне стало известно, что рабочая группа городского избиркома рекомендовала отменить решение по Вишневскому. Городской избирком сейчас это сделал. Хотя еще 5 августа глава горизбиркома Наталья Чечина называла это решение объективным. "Борису Лазаревичу было направлено извещение о неточностях в документах. Не все замечания были исправлены", - цитировала ее "Фонтанка".

Восстановление Вишневского на выборах совпало с резкой критикой в адрес петербургского избиркома со стороны главы ЦИК России Эллы Памфиловой, прозвучавшей накануне. Она пообещала направить в Петербург комиссию с проверкой.

После проблем с двойниками

До проблем с регистрацией 65-летний Вишневский столкнулся с тем, что в том же избирательном округе документы на выдвижение в городской парламент подали двое тезок депутата - Борис Иванович и Борис Геннадьевич Вишневские (сам он - Борис Лазаревич Вишневский).

"Новая газета" писала в июле, что эти люди сменили имя и фамилию незадолго до предвыборной кампании. Авторство технологии использования двойников на российских выборах приписывают политтехнологу Алексею Кошмарову, она практиккуется с конца 1990-х, отмечало издание. Считается, что впервые этот метод был применен именно в Петербурге.

Как рассказывала "Фонтанка", 59-летний Борис Иванович Вишневский также выставил свою кандидатуру на выборах в Госдуму от партии "Зеленые". В партии не смогли уточнить, чем он занимается. Согласно данным избиркома, он заявился на выборы как неработающий. 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский в качестве места работы указал ООО "Европроект Групп", где он трудится в отделе продаж.

Редкий случай

Восстановление оппозиционера Вишневского на выборах - редкий случай. К выборам разного уровня, в том числе в Госдуму, этим летом не допустили несколько соратников Алексея Навального. Избиркомы ссылались на территориальные управления минюста, которые информировали об их связи с экстремистской организацией. Таковой структуры Навального были признаны в июне, в августе решение суда вступило в силу.

В частности, в Петербурге в начале августа к выборам не была допущена бывший координатор местного штаба Навального Ирина Фатьянова.

Однопартиец Вишневского Лев Шлосберг, возглавляющий псковское отделение "Яблока", был восстановлен на выборах в областное собрание депутатов. Он был исключен из партийных списков 3 августа, поводом стало его участие в митинге в поддержку Навального 23 января. Уже на следующий день его вернули в список кандидатов, сославшись на то, что к тому моменту решение Мосгорсуда о признании структур Навального экстремистскими еще не вступило в силу.

В тот же день, 4 августа, решение вступило в силу после отклонения жалобы защиты. В псковском списке кандидатов Шлосберг остается до сих пор, а с выборов в Госдуму по одномандатному округу в Москве его сняли по решению суда. Мосгорсуд отменил его регистрацию по иску кандидата по тому же округу от партии "Зеленые" Андрея Пангаева. Об этом накануне сообщил сам Шлосберг, в суде фамилию заявителя не называли. Обращение было связано со структурами Навального, уточняли в "Яблоке".