Олимпийский дневник: россияне пятые в медальном зачете, британцы - четвертые
В воскресенье в Токио завершается Олимпиада-2020. Команда Олимпийского комитета России стала пятой в неофициальном медальном зачете, а по общему количеству наград уступила только США и Китаю. Сборная Великобритании - на четвертом месте.
Спортсмены из России завоевали 71 медаль на летних Олимпийских играх: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
"Учитывая количество серебряных медалей, у нас хорошие перспективы сделать следующий шаг в Париже. Меня приятно удивили организаторы Игр, все лучше, чем ожидалось", - прокомментировал итоги Олимпийских игр глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Успех британцев
Еще две золотые медали принесли британской команде велосипедист Джейсон Кеннеди и боксер Лорен Прайс.
Сборная Великобритании повторила успех лондонской Олимпиады, завоевав 65 медалей. У британцев 22 золота.
Это значительно больше, чем предсказывалось (52 медали и 14 золотых), несмотря на травмы трех ведущих атлетов и снявшуюся из-за ковида претендентку на золото в стрельбе Амбер Хилл.
В 2016 году в Рио (67 медалей) сборная Великобритании стала первой в истории, улучшившей свой результат после предыдущей Олимпиады у себя на родине, а теперь - она единственная сборная, дважды подряд по меньшей мере повторившая домашний результат.
Серебро россиянок в гимнастике
70-ю медаль ОКР в воскресенье принесла сборная по художественной гимнастике, которая выиграла серебро в групповом многоборье. Победу одержала команда Болгарии, бронзовым призером Игр стала сборная Италии.
Как и днем ранее в индивидуальном многоборье, итоги соревнований вызвали скандал. Россия впервые за 25 лет осталась вообще без золотых медалей в художественной гимнастике.
"То, что произошло здесь, я не могу этому дать объяснения. Даже если мы выпускали какие-то ловли или броски, наша стоимость была запредельная. Мы сделали все, что было запланировано и в упражнении с мячами, и с обручами", - сказала одна из гимнасток сборной Анастасия Максимова.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что результаты в гимнастике стали следствием "прямого задания остановить гегемонию России".
Серебро россиянок в гандболе
Женская сборная ОКР по гандболу в воскресенье завоевала серебряные медали Олимпийских игр. В финале россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30.
В финале прошлой Олимпиады россиянки получили титул чемпионов, обойдя как раз спортсменок из Франции.
Бронзу завоевали гандболистки сборной Норвегии.
Кипчоге защитил титул чемпиона в марафоне
Кениец Элиуд Кипчоге завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в марафоне.
Кипчоге на дистанции 42 км 195 метров показал время 2 часа 8 минут 38 секунд. Второе место занял представитель Нидерландов Абди Нагейе, третье - бельгиец Башир Абди
Кипчоге принадлежит мировой рекорд в марафоне - 2 часа 1 минута 39 секунд, он был установлен в 2018 году в Берлине.
В октябре 2019 года стал первым легкоатлетом в истории, сумевшим преодолеть марафонскую дистанцию менее чем за два часа, однако тот рекорд не был ратифицирован.
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