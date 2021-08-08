Олимпийский дневник: россияне пятые в медальном зачете, британцы - четвертые

23 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Россиянки завоевали серебро в художественной гимнастике

В воскресенье в Токио завершается Олимпиада-2020. Команда Олимпийского комитета России стала пятой в неофициальном медальном зачете, а по общему количеству наград уступила только США и Китаю. Сборная Великобритании - на четвертом месте.

Спортсмены из России завоевали 71 медаль на летних Олимпийских играх: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

"Учитывая количество серебряных медалей, у нас хорошие перспективы сделать следующий шаг в Париже. Меня приятно удивили организаторы Игр, все лучше, чем ожидалось", - прокомментировал итоги Олимпийских игр глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Успех британцев

Еще две золотые медали принесли британской команде велосипедист Джейсон Кеннеди и боксер Лорен Прайс.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британцы Джейсон Кеннеди (велосипедный спорт) и Лорен Прайс (бокс) выиграли олимпийское золото

Сборная Великобритании повторила успех лондонской Олимпиады, завоевав 65 медалей. У британцев 22 золота.

Это значительно больше, чем предсказывалось (52 медали и 14 золотых), несмотря на травмы трех ведущих атлетов и снявшуюся из-за ковида претендентку на золото в стрельбе Амбер Хилл.

В 2016 году в Рио (67 медалей) сборная Великобритании стала первой в истории, улучшившей свой результат после предыдущей Олимпиады у себя на родине, а теперь - она единственная сборная, дважды подряд по меньшей мере повторившая домашний результат.

Серебро россиянок в гимнастике

70-ю медаль ОКР в воскресенье принесла сборная по художественной гимнастике, которая выиграла серебро в групповом многоборье. Победу одержала команда Болгарии, бронзовым призером Игр стала сборная Италии.

Автор фото, Getty Images

Как и днем ранее в индивидуальном многоборье, итоги соревнований вызвали скандал. Россия впервые за 25 лет осталась вообще без золотых медалей в художественной гимнастике.

"То, что произошло здесь, я не могу этому дать объяснения. Даже если мы выпускали какие-то ловли или броски, наша стоимость была запредельная. Мы сделали все, что было запланировано и в упражнении с мячами, и с обручами", - сказала одна из гимнасток сборной Анастасия Максимова.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что результаты в гимнастике стали следствием "прямого задания остановить гегемонию России".

Серебро россиянок в гандболе

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Россиянку Анну Вяхиреву называют гандбольным Месси

Женская сборная ОКР по гандболу в воскресенье завоевала серебряные медали Олимпийских игр. В финале россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30.

В финале прошлой Олимпиады россиянки получили титул чемпионов, обойдя как раз спортсменок из Франции.

Бронзу завоевали гандболистки сборной Норвегии.

Кипчоге защитил титул чемпиона в марафоне

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 36-летний Элиуд Кипчоге (справа) получил четвертую олимпийскую медаль в карьере

Кениец Элиуд Кипчоге завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в марафоне.

Кипчоге на дистанции 42 км 195 метров показал время 2 часа 8 минут 38 секунд. Второе место занял представитель Нидерландов Абди Нагейе, третье - бельгиец Башир Абди

Кипчоге принадлежит мировой рекорд в марафоне - 2 часа 1 минута 39 секунд, он был установлен в 2018 году в Берлине.