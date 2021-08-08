"Поворотный момент". Кубинцам разрешили открывать малые и средние частные предприятия

4 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Одна из важнейших сфер кубинской экономики - туризм - очень пострадала в результате пандемии

Кубинские власти официально разрешило жителям страны открывать малые и средние частные предприятия. Это произошло после массовых антиправительственных протестов в прошлом месяце, вызванных во много тяжелым экономическим положением в стране.

По новым правилам, кубинцам можно создавать частные предприятия с численностью сотрудников до ста человек. Это решение создает юридическую базу для многих кубинцев, уже работающих в частном секторе и позволяет законным образом открывать частные предприятия в самых разных сферах экономики.

Эксперт по развитию бизнеса на Кубе Ониэль Диас заявил Франс пресс, что новый законопроект представляет собой поворотный момент, которого многие кубинцы с нетерпением ждали в течение многих лет.

"Для кубинской экономики это - гигантский шаг, который будет иметь последствия в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - подчеркнул он.

Обновление экономической модели

Президент Мигель Диас-Канель заявил, что Куба предпринимает решительные шаги по обновлению своей экономической модели.

В последние месяцы кубинское правительство ускорило реформы, направленные на модернизацию экономики и преодоление самого серьезного экономического кризиса на острове за последние 30 лет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Реформы в экономике на Кубе сопровождаются политическими выступлениями. На фото - марш, организованный молодыми кубинскими коммунистами

Хроническая нехватка продуктов, электричества и медикаментов в последнее время обострилась из-за последствий пандемии, и тысячи людей в прошлом месяце вышли на акции протеста.

Демонстранты также критиковали меры по борьбе с коронавирусом и требовали политических изменений. Десятки людей по всей стране были арестованы, по меньшей мере один человек погиб во время акций протеста.

Как передает Франс пресс, еще в феврале правительство решило открыть большую часть контролируемой государством экономической сферы для частных предпринимателей (исключением стали секторы здравоохранения, СМИ и образования).

В июне премьер-министр Мануэль Марреро Крус предупредил, что расширение разрешенной частной деятельности не должно зайти слишком далеко. "Есть пределы, которые нельзя превышать", - заявил он.

В последнее время на фоне многочисленных проблем в экономике кубинские власти закрывали глаза на частное предпринимательство в стране. Сейчас около 600 тысяч кубинцев работают в частном секторе - это около 13 процентов работающего населения. Однако сотрудники частного сектора призывали создать юридическую систему, в которой разрешение их бизнеса было бы четко прописано.

В пятницу зеленый свет малым и средним предприятиям дали во время заседания Государственного совета, к которому президент Мигель Диас-Канель присоединился по видеоконференции.

"Государственный совет одобрил постановление о микро, малых и средних предприятиях, которое позволяет последовательно включить их в экономику", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального Собрания.

Экономический кризис на Кубе

Протесты на Кубе этим летом стали результатом накопившейся усталости населения, которая возросла в последние месяцы после одного из самых серьезных экономических кризисов и кризисов в области здравоохранения.

В условиях практически парализованного туризма - одного из двигателей кубинской экономики - коронавирус оказал глубокое влияние на экономическую и социальную жизнь острова, что вызвало рост инфляции, отключения электричества и нехватку продуктов питания, медикаментов и основных продуктов.

Урожай сахара, который считается еще одним ключевым источником дохода для Кубы, в этом году также оказался гораздо хуже, чем ожидалось. В результате государственные резервы иностранной валюты истощились, а значит, правительство потеряло способность покупать импортные товары для восполнения внутреннего дефицита, как это было раньше.

В июле власти объявили, что разрешат путешественникам, прибывающим в страну ввозить продукты, лекарства и другие предметы первой необходимости без уплаты пошлин. Некоторые кубинцы требовали вообще отменить импортные пошлины, чтобы уменьшить нехватку продуктов питания и медикаментов.