В Токио завершились Олимпийские Игры. Церемония закрытия проходит без зрителей

час назад

Автор фото, Reuters

В Токио в воскресенье проходит церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Она идет без зрителей.

Япония потушит олимпийский огонь, который был зажжен в Олимпии еще в марте прошлого года. Олимпийская эстафета передается Парижу, где в 2024 году пройдет следующая летняя Олимпиада.

Автор фото, Reuters

Знаменосцем россиян на церемонии закрытия стал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, завоевавший в Токио золото в весовой категории до 97 кг. Садулаев вынес флаг Олимпийского комитета России, под которым выступали россияне в Токио.

Автор фото, Reuters

Олимпиада, проведенная без зрителей, не стала триумфом и стимулом для экономики, на который Япония рассчитывала поначалу. Вместо этого принимающая страна заработала счет на 15 млрд долларов (в два раза больше, чем ожидалось) и не получила приток туристов, чтобы его окупить.

Автор фото, Reuters

Тем не менее организаторам, похоже, удалось предотвратить превращение Игр в источник распространения ковида в стране, что уже немалое достижение с учетом того, что в страну в разгар пандемии приехали около 50 тысяч человек.

В то время как "пузырь" - набор площадок и отелей, в которых могли перемещаться приехавшие участники Олимпиады - помог сдержать распространение ковида, в целом в Токио ситуация заметно ухудшилась. Пришедший в город штамм "Дельта" привел к всплеску числа инфицированных до пяти тысяч в день.

Автор фото, Reuters

Общественное недовольство реакцией правительства на пандемию и низкие темпы вакцинации подорвали репутацию премьер-министра Ёсихиди Суги. Опросы общественного мнения свидетельствовали, что подавляющее большинство японцев были против проведения Игр в пандемию.

Автор фото, Getty Images

Несколько десятков человек собрались у Национального стадиона, где проходит церемония закрытия. Некоторые несли плакаты с надписями "Олимпиада убивает бедных" и "Нам не нужны Олимпийские игры".