СМИ: Любовь Соболь покинула Россию

10 минут назад

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Соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь улетела в Турцию, сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники.

Эту информацию не подтверждали ни сама Соболь, ни ее сторонники из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией, еще раньше - организацией, выполняющей функции иностранного агента).

"По некоторым данным, Соболь выехала в Стамбул", - цитирует неназванного собеседника агентство Интерфакс.

Ранее в воскресенье о предполагаемом отъезде Соболь сообщили телеканалы Рен-ТВ и RT. По их данным, оппозиционерка вылетела в Турцию из аэропорта Внуково в субботу 7 августа в 20:20 мск.

Ни одно из изданий не располагает официальным подтверждением этой информации.

Утром в воскресенье Соболь сообщила в своем канале "Телеграм", что развелась с мужем, от которого у нее есть дочь.

На этой неделе Преображенский суд Москвы признал политика виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве и назначил ей полтора года ограничения свободы.

В течение полутора лет Соболь запрещено покидать жилище с 22 часов до 6 утра, посещать массовые мероприятия и выезжать из Москвы и Московской области. При этом она должна трижды в месяц отмечаться в инспекции.

Приговор был обжалован и пока не вступил в законную силу.

Ранее несколько сторонников Алексея Навального покинули Россию. Весной ведущая канала "Навальный Live" в YouTube Елизавета Любавина уехала за границу с молодым человеком - еще до признания ФБК экстремистской организацией. Так же поступила бывший координатор краснодарского штаба Навального Анастасия Панченко.

"Санитарное дело"

МВД возбудило дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм) сразу после акции, прошедшей в Москве 23 января. Позже его передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

Согласно действовавшим в тот момент распоряжениям мэра Москвы, проведение любых публичных мероприятий в городе не допускалось из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

По версии следствия, на протестную акцию 23 января пришли два десятка человек, находившихся под наблюдением системы "Социальный мониторинг" из-за заражения либо контакта с коронавирусными больными.

Обвиняемыми по "санитарному делу" помимо Соболь стали 9 человек - брат находящегося в колонии политика Олег Навальный, бывший координатор московского штаба политика (также признаны экстремистскими организациями) Олег Степанов, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, сотрудник ФБК Николай Ляскин, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза "Альянс врачей" (признан организацией, выполняющей функции иностранного агента) Анастасия Васильева, муниципальные депутаты Денис Барановский, Люся Штейн и Константин Янкаускас.

С последнего обвинения по "санитарному делу" сняли после того, как он объявил об отказе баллотироваться в Госдуму.

Ярмыш, Степанов, Алехина и Барановский находятся под домашним арестом, в отношении остальных фигурантов действует запрет определенных действий. Соболь находилась под домашним арестом с января по апрель, затем меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

Обвиняемые, по версии следствия, публиковали на своих страницах в соцсетях посты, "призывающие неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 23 января". При этом они "игнорировали санитарные нормы", что могло повлечь "распространение массовых заболеваний", посчитали следователи.

Соболь перед заседанием суда в понедельник заявила, что гособвинение не смогло предъявить суду ни одного пострадавшего по этому делу.

Дела всех фигурантов выделены в отдельные производства и рассматриваются разными судьями.

"Квартирное дело"

В апреле этого года Соболь назначили год исправительных работ условно по "квартирному делу" с годом испытательного срока.

Как следует из решения суда, Соболь незаконно проникла в жилье, принадлежащее Константину Кудрявцеву - предполагаемому сотруднику ФСБ, фигуранту журналистского расследования об отравлении Навального. Сам Кудрявцев не был потерпевшим по делу - этот статус получили члены его семьи.