Дайджест: Месси не хотят отпускать из "Барселоны"; Грета Тунберг - на обложке Vogue

33 минуты назад

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В Токио в воскресенье завершились XXXII Олимпийские игры, которые прошли на фоне чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса и негативного отношения к их проведению со стороны большинства японцев.

Как и все соревнования, церемония закрытия прошла без зрителей. Спортсменов на ней было значительно меньше, чем на открытии - согласно жестким правилам, многие из них должны были покинуть Японию в течение 48 часов после выступления.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпиада прошла успешно, несмотря на все сложности.

Победу в медальном зачете одержала команда США. В активе американцев - 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. Второе место занял Китай, третье - Япония.

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Британская сборная заняла четвертое место, российские спортсмены, выступавшие под флагом Олимпийского комитета России - пятое.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже.

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Бывший форвард "Барселоны" Лионель Месси в воскресенье провел прощальную пресс-конференцию на домашнем стадионе каталонского клуба "Камп Ноу".

В четверг "Барселона" объявила, что не подпишет новый контракт с 34-летним аргентинцем, который стал свободным агентом после истечения контракта.

Сам Месси рассказал, что сделал все возможное, чтобы остаться, и готов был пойти на понижение зарплаты, но подписать новый контракт было невозможно из-за жестких правил Ла Лиги и долгов каталонского клуба.

"Я провел здесь всю жизнь с 13 лет. Спустя 21 год я уезжаю. С женой и тремя маленькими детьми. Я не могу обещать, что мы не вернемся. Потому что это мой дом", - сказал футболист и заплакал.

Теперь Месси, скорее всего, перейдет во французский "Пари Сен-Жермен", однако этот переход может также быть нелегким.

Как выяснило издание Marca, члены "Барселоны" подали жалобу в Европейскую комиссию в попытке заблокировать трансфер.

В документе, с которым ознакомилось издание, отмечается, что основанием для его подачи стало финансовое положение ПСЖ и возможное нарушение клубом правил финансового fair play.

"В сезоне 2019/2020 99% доходов ПСЖ было потрачено на зарплаты футболистов, в то время как в "Барселоне" эта доля составляет 54%", - отмечают авторы жалобы.

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Любовь Соболь, бывшая юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК признан в России экстремистской организацией, а также выполняющей функции иностранного агента) в воскресенье покинула Россию, сообщили российские СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, она вылетела в Стамбул. Официального подтверждения этой информации нет, сама Соболь ее тоже не комментировала.

На этой неделе Преображенский суд Москвы признал соратницу Навального виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве и назначил ей полтора года ограничения свободы.

Агентство Интерфакс пишет со ссылкой на источник, что отъезд мог стать возможен, поскольку приговор в отношении Соболь еще не вступил в законную силу, и этот шаг, "возможно, не будет иметь правовых последствий".

Другой источник предположил, что после нарушения ограничений "уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на колонию".

18-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг снялась для обложки первого номера журнала Vogue Scandinavia.

"За последние три года Грета Тунберг стала самой узнаваемой активисткой в мире, призывающей мировых лидеров остановить климатический кризис. Учитывая нашу любовь к природе, мы не могли придумать никого более подходящего для дебютного номера Vogue Scandinavia", - говорится на сайте издания.

Фотосессией занимался шведско-испанский дуэт фотографов - Маттиас и Ирис Александров Клум. Грета снялась вместе со своей лошадью по кличке Стренгур.

Активистка также дала большое интервью журналу, в котором рассказала о теориях заговора вокруг себя и планах на будущее.

"Я уже не могу за этим уследить. Каждый день обо мне появляется как минимум одна новая теория заговора. В одну секунду я американский шпион, в другую - русский агент; то я коммунист, то крайний капиталист. В одну секунду меня контролируют родители, и я не могу думать самостоятельно; в следующую секунду я злой манипулятивный маленький ребенок. Эти теории не совпадают между собой, и в этом тоже есть своя прелесть", - говорит Тунберг.

Первый номер журнала доступен для заказа на официальном сайте, его стоимость - 19,99 евро.

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Стремительное падение афганских городов под натиском талибов произошло всего за несколько недель до того, как должен был завершиться полный вывод войск из Афганистана.

Как отмечает New York Times, это стало вызовом для президента США Джо Байдена, который в последние недели настаивал на том, что вывод войск будет продолжаться, несмотря на успехи движения "Талибан" (запрещено в России).

Несмотря на последние события, Байден не намерен пересматривать свое решение, заявили изданию высокопоставленные чиновники администрации.

По их данным, руководство Пентагона накануне обсуждало захват Кундуза, который американские войска в прошлом дважды отвоевывали у талибов.

Представители оборонного ведомства заявили, что не планируют предпринимать никаких действий, кроме серии ограниченных авиаударов, аналогичных тем, которые США наносили в ответ на продвижение талибов в течение последних трех недель.

По словам чиновников, эти удары направлены на технику "Талибана", включая тяжелую артиллерию, которая угрожает населенным пунктам, иностранным посольствам и правительственным зданиям.

Один из чиновников признал, что, поскольку в Афганистане осталось всего 650 американских военнослужащих, воздушная кампания вряд ли изменит положение дел.

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о риске пограничных инцидентов во время предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2021", которые пройдут в сентябре.

В интервью Financial Times он сказал, что не исключает "недоразумений и действий, не санкционированных [военным] начальством".

"Есть пограничный кризис, есть крупные военные учения у границ стран НАТО, а также усиленное присутствие пограничных войск и военных формирований у границ Литвы, Эстонии и Польши. Конечно, это увеличивает вероятность инцидентов", - сказал он.

В то же время он отметил, что полномасштабная военная провокация маловероятна.

Ринкевичс также прокомментировал миграционный кризис на белорусской границе и заявил, что нелегальные мигранты используются против Литвы и Латвии в качестве "гибридного оружия".

"Мигранты фактически используются как оружие. Чем дольше мы живем в XXI веке, тем страшнее он становится. То, что мы не могли себе представить, что может быть использовано, уже используется", - сказал он.

Спустя год после выборов в Беларуси и последовавших за ними протестов Александр Лукашенко по-прежнему находится у власти, а многих людей задерживают лишь за намек на оппозиционную деятельность. Что произошло за год в стране - в материале Андрея Козенко.