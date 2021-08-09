Правозащитник Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни

42 минуты назад

Автор фото, Sergey Karpov/TASS

Российский правозащитник и участник советского диссидентского движения Сергей Ковалев умер на 92 году жизни. Об этом в "фейсбуке" сообщил его сын Иван Ковалев.

В правозащитном обществе "Мемориал" (признан иноагентом), председателем которого ранее был Ковалев, выразили соболезнования родным правозащитника в связи с его смертью.

"Нам будет не хватать Сергея Адамовича во всех отношениях: как любимого старшего друга, бесстрашного соратника, интеллектуала и советчика, верного идее прав человека всегда и во всем, на войне и в буднях, в политике и в повседневной жизни", - заявили в "Мемориале".

Сергей Ковалев родился 2 марта 1939 года на Украине. Выпускник биофака МГУ заступался за генетику, в 1966 году организовал сбор подписей под обращением в Президиум Верховного Совета СССР в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

В 1969 году вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР - первой в стране независимой правозащитной ассоциации. В 1970-х годах он был одним из ведущих участников издания правозащитного информационного бюллетеня "Хроника текущих событий".

За выпуск самиздата в 1975 году его приговорили к семи годам лишения свободы и трем годам ссылки по статье об антисоветской агитации и пропаганде.

В 1987-м Ковалев вернулся в Москву, где избрался в Верховный совет РСФСР. В 1990 году стал сопредседателем "Мемориала".

Ковалев избирался в первые три созыва Госдумы, был уполномоченным по правам человека в России в середине 1990-х, возглавлял Комиссию по правам человека при президенте.