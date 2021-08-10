СМИ: Лионель Месси подписал контракт с парижским ПСЖ

10 августа 2021, 11:09 GMT Обновлено 17 минут назад

Автор фото, Europa Press Sports Подпись к фото, Причиной ухода Месси из "Барселоны" стало финансовое состояние клуба

Главная звезда мирового футбола Лионель Месси перешел во французский клуб "Пари Сен-Жермен", утверждают инсайдеры. Шестикратный обладатель "Золотого мяча", всю свою карьеру выступавший за "Барселону", был вынужден уйти из каталонского клуба, после того как не смог договориться о продлении контракта.

О том, что аргентинский футболист подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на год до июня 2024 года, написала французская спортивная газета L'Equipe. Информацию подтверждают и спортивные комментаторы. "Все подтверждено. Лионель Месси будет игроком ПСЖ. Все решилось буквально в последние минуты", - сказал Би-би-си Гильем Балаге, авторитетный спортивный колумнист, специализирующийся на испанском футболе.

Месси вылетает из Барселоны в Париж. Во вторник днем он приехал в аэропорт каталонской столицы в сопровождении жены и детей. Позже туда приехал его отец. В Париже форварда ждет медицинское обследование перед подписанием контракта.

"Он хотел играть за "Барселону", но в итоге будет ПСЖ. После, если ему понравится, он может быть останется еще на год. Но в любом случае, сейчас его цель - играть в ПСЖ и хорошо выступить в Катарском кубке мира", - добавил Балаге.

34-летний Месси завоевал с "Барсой" 36 трофеев и забил невероятные 672 гола.

Летом прошлого года Месси хотел уйти из "Барселоны", но клуб не отпустил его, а 1 июля этого года он стал свободным агентом (то есть мог перейти в любой другой клуб без того, чтобы новой команде пришлось платить гигантские отступные).

В субботу Месси со слезами на глазах простился с клубом, поблагодарил фанатов и одноклубников.

Долги не позволили

Сам Месси говорил, что готов был пойти на понижение зарплаты в два раза и сделал все возможное, чтобы остаться в "Барсе", но подписать новый контракт оказалось невозможно из-за жестких правил Ла Лиги и долгов "Барселоны", которые сейчас превышают 1 миллиард евро.

Поэтому даже с понижением зарплаты "Барса" все равно бы не смогла продлить контракт с Месси. В соответствии с правилами финансового фэйр-плей УЕФА (был учрежден УЕФА, чтобы удостовериться, что футбольные клубы не тратят больше, чем они заработали) клубы не имеют права регистрировать новых игроков, если тратят на зарплаты больше 70% от своего оборота.

С предложенной Месси новой сделкой эта сумма превысила бы 100%, и даже без нее она составляет у "Барсы" 95%, что и сделало продление контракта невозможным.

"Я провел здесь всю жизнь с 13 лет. Спустя 21 год я уезжаю. С женой и тремя маленькими детьми. Я не могу обещать, что мы не вернемся. Потому что это мой дом", - сказал футболист на прощальной пресс-конференции и не смог сдержать слез.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Говоря об уходе, Месси не смог сдержать слез

Лео Месси переехал в Барселону еще мальчиком, в 13 лет. За основной состав "Барселоны" он играл с 2004 года, с 17 лет. Номер 10 шестикратного обладателя "Золотого мяча" в "Барселоне" пока не отдали никому.

Не могли рисковать будущим

Президент "Барсы" Жоан Лапорта заявил, что не может идти на риск закредитовать будущее клуба даже ради такого игрока, как Лионель Месси.

Официально Месси зарабатывал более 70 миллионов евро в год, но финансовые аудиторы испанского клуба оценили, что он получил примерно вдвое больше, благодаря рекламным доходам.

Месси собирался уйти еще в прошлом году, недовольный игрой "Барсы" в Лиге чемпионов. Перейти в "Пари Сен-Жермен" - единственный клуб, который финансово может себе позволить содержать футбольную звезду, Месси давно уговаривал его друг и бывший одноклубник по "Барселоне" Неймар.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Фанаты Месси собрались на его последнюю пресс-конференцию в составе "Барселоны"

Но тогда Месси остался, мотивируя это тем, что он и его семья хотят и дальше жить в Каталонии и что он хочет выиграть еще одну Лигу чемпионов в составе "Барселоны".

Выгодная сделка или нарушение финансового фэйр-плей?

Для "Пари Сен-Жермен" этот переход - выгодная сделка. Еше год назад они планировали инвестировать в Месси 500 млн евро и взять на себя долгосрочные обязательства, а сейчас игрок, став свободным агентом, достался им гораздо дешевле.

Впрочем, как выяснило издание Marca, в Европейскую комиссию была подана жалоба в попытке заблокировать трансфер. В документе, с которым ознакомилось издание, отмечается, что основанием для подачи стало финансовое положение ПСЖ и возможное нарушение клубом правил того самого финансового фзйр-плей.

"В сезоне 2019/2020 99% доходов ПСЖ было потрачено на зарплаты футболистов, в то время как в "Барселоне" эта доля составляет 54%", - утверждают авторы документа.

Как эта жалоба отразится на контракте Месси и ПСЖ, пока не ясно.