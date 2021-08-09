Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму по жалобе на "связь с ФБК*"

39 минут назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Мосгорсуд отменил регистрацию лидера псковского отделения "Яблока" Льва Шлосберга как кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному округу на севере столицы. Ранее его сняли с выборов в Псковское законодательное собрание, но областной избирком восстановил его регистрацию.

Как сообщил сам Шлосберг в своем телеграм-канале, решение об отмене его регистрации было принято по иску кандидата от партии "Зеленые" Андрея Пангаева. В "Яблоке" Интерфаксу сообщили, что обращение Пангаева было связано с ФБК*, не уточняя деталей.

Шлосберг заявил, что собирается обжаловать решение Мосгорсуда.

"Решение считаю незаконным и необоснованным, по существу неправовым. Решение суда не вступило в законную силу. Избирательная кампания продолжается", - подчеркнул политик.

Шлосберг планировал выдвигаться в Госдуму в Москве по 207-му (Ховринскому) одномандатному округу. Там же выдвигается Пангаев.

Шлосберг также возглавляет список партии "Яблоко" на выборах в законодательное собрание Псковской области.

3 августа избирательная комиссия региона заявила, что установила причастность Шлосберга "к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность" и сняла его с выборов в псковский парламент.

Причиной предположительно стало то, что Шлосберг был задержан на акции сторонников Алексея Навального 23 января.

Однако на следующий день, 4 августа, избирательная комиссия восстановила Шлосберга в списке кандидатов, объяснив это тем, что решение суда о признании структур Навального экстремистскими еще не вступило в силу.

Апелляция на решение Мосгорсуда о признании ФБК и других структур Навального экстремистскими организациями рассматривалась в тот же день. Суд оставил это решение без изменения, оно вступило в силу.

Шлосберг получил широкую известность в августе 2014 года, после того как его газета "Псковская губерния" опубликовала фотографии могил двух российских десантников, которые предположительно воевали на юго-востоке Украины.

Спустя несколько дней после публикации Шлосберга избили неизвестные - сам он связал нападение со статьей о псковских десантниках.