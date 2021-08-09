Посла Молдовы в Москве отозвали с должности после обвинений в домогательствах

54 минуты назад

Автор фото, Mikhail Klimentyev/TASS Подпись к фото, Головатюк во время приема в Кремле в мае этого года

Правительство Молдовы отозвало с должности посла в России Владимира Головатюка. СМИ сообщали, что он домогался одной из сотрудниц дипмиссии и был замечен бегающим по посольству в голом виде.

О том, что правительство одобрило предложение об отзыве Головатюка с должности посла в России, на заседании в понедельник объявила премьер Молдовы Наталья Гаврилица.

Как ранее подчеркивали в МИД Молдовы, предложение об отзыве Головатюка касается "аспектов его работы в качестве посла", а не отношений между двумя странами.

В конце июля Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о том, что он мог домогаться одной из сотрудниц посольства.

"До выяснения всех обстоятельств этого дела воздерживаемся от комментариев, касающихся информации, опубликованной в прессе, но подчеркиваем, что в министерстве пропагандируется абсолютная нетерпимость к злоупотреблениям любого рода", - заявили тогда в молдавском МИД.

Как сообщало издание Deschide.md, одна из сотрудниц посольства рассказала, что Головатюк заманил ее в свою служебную квартиру, которая находится в здании диппредставительства, где начал к ней приставать. Пострадавшая заявила, что после произошедшего обратилась в полицию.

Об инциденте с послом сообщалось также в ряде телеграм-каналов. "После того, как сотруднице удалось вырваться из квартиры, посол был замечен другими сотрудниками бегающим в голом виде по зданию посольства", - цитировало сообщение одного из них информагентство Интерфакс.

Сам посол сообщения СМИ не комментировал, отмечая лишь, что уехал в Кишинев, поскольку находится в отпуске.

Головатюк был назначен на должность посла в России в декабре 2020 году указом тогдашнего президента страны Игоря Додона.