Опрос: 15% вакцинированных россиян признались, что их принуждали сделать прививку

53 минуты назад

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Почти четверть россиян (24%) уже сделали прививку от коронавируса, следует из результатов опроса "Левада-центра" (признан в России иностранным агентом), с которыми ознакомилась Би-би-си. При этом 15% вакцинированных респондентов признались, что их принуждали сделать прививку.

Четверть опрошенных, 24%, заявили, что вакцинировались от коронавируса. Месяц назад доля вакцинированных респондентов составляла менее 20%, свидетельствуют результаты опроса.

Еще 19% респондентов изъявили готовность сделать прививку. Месяц назад о готовности вакцинироваться заявляли 25% опрошенных. "Это сокращение, по всей видимости, обеспечено ростом доли россиян, которые уже сделали прививку", - предположили в "Левада-центре".

Более половины опрошенных (55%) не готовы вакцинироваться. Их количество за месяц не изменилось.

Среди готовых вакцинироваться респондентов 59% заявили, что собираются сделать прививку, чтобы снизить риск сложного течения болезни, еще 48% - чтобы обезопасить близких. 15% респондентов признались, что вакцинироваться их заставляют на работе.

Большинство россиян (79%) не обращались к врачам, чтобы решать, делать ли прививку. 10% обратились к врачу, и им рекомендовали вакцинироваться.

7% респондентов заявили, что врачи им рекомендовали не делать прививку.

28% привитых респондентов пожаловались, что у них не было возможности выбрать вакцину, еще 12% попали в длинные очереди на запись. У 6% респондентов возникли сложности с получением сертификата о вакцинации.

33% опрошенных заявили, что при наличии выбора привились бы вакциной "Спутник V", еще 9% выбрали бы "Ковивак", 6% - "ЭпиВакКорону", еще 4% - Pfizer.

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Вакцинация в России

6 августа вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первую прививку от коронавируса сделали более 39 млн россиян, из них 30 млн прошли полный курс вакцинации - это почти 21% населения страны.

Изначально власти планировали привить к осени 60% населения страны, но в конце июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль отказался от этих планов "из-за динамики вакцинации на низком уровне".

Как сообщал телеканал "Дождь", по новому плану от реагиональных властей требуют, чтобы они вакцинировали хотя бы 30-35% граждан.

В конце мая в Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников. Вслед за столицей об обязательной вакцинации объявили еще некоторые российские регионы.