Девять человек погибли в больнице Владикавказа из-за прорыва трубы с кислородом

31 минуту назад

Во Владикавказе в результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи погибли девять человек, сообщила пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

Ранее в минздраве региона сообщили, что в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи около 18:00 произошла поломка кислородной системы.

"Фактически произошел порыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода. Прорыв трубы найден, сейчас будут раскапывать дальше и восстанавливать", - заявил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло (цитата по ТАСС).

По словам Меняйло, в ближайшее время в больницу во Владикавказе доставят кислород из Моздока и Краснодара.

По данным республиканского минздрава, в понедельник утром в больнице находился 651 человек, в том числе 308 человек с подтвержденным коронавирусом, 67 человек в реанимации и 13 - на искуственной вентиляции легких.

Врио главы минздрава республики Сослан Тебиев уточнил, что на момент аварии в реанимации находился 71 пациент. В ведомстве утверждают, что пациенты, которых не удалось спасти, находились на ИВЛ.

Как сообщил Меняйло, власти Северной Осетии планируют обеспечить все больницы в республике кислородными станциями, однако в сжатые сроки установить их не получится.