Латвия вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью - из-за наплыва мигрантов

53 минуты назад

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Вслед за Литвой с проблемой нелегальных иммигрантов, переправляемых через Беларусь, столкнулась и Латвия: правительство страны объявило чрезвычайное положение на белорусской границе и приказало силой выдворять нелегалов.

Чрезвычайное положение введено с 11 августа на три месяца в трех приграничных районах и в городе Даугавпилс, который расположен в двадцати с небольшим километрах от места, где сходятся границы Латвии, Беларуси и Литвы.

"Государственная пограничная охрана по установлении факта нелегального пересечения лицом латвийско-белорусской границы имеет право применить физическую силу для немедленного возвращения этого лица в страну, из которой оно нелегально пересекло государственную границу", - говорится в принятом во вторник решении правительства Латвии.

Кабинет министров Латвии также распорядился прекратить в районе действия чрезвычайного положения прием прошений о статусе беженца.

"Столь жесткие меры премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр внутренних дел Мария Голубева объяснили тем, что приток нелегальных мигрантов - это "гибридная война", объявленная странам ЕС", - сообщает издание Delfi.lv.

Как заявила во вторник латвийская погранохрана, за последние сутки на границе с Беларусью были задержаны почти 200 человек, а за предыдущие трое суток - 160 человек.

Литва, Латвия и Евросоюз считают, что власти Беларуси намеренно организовали переправку нелегальных иммигрантов (прежде всего из Ирака, но и из других стран Ближнего Востока и Африки) или же перестали ей препятствовать в отместку за санкции ЕС.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на главу латвийской погранохраны Гунтиса Пуятса, наплыв нелегальных иммигрантов явно организован: переходят большие группы численностью в несколько десятков человек, в основном это женщины и мужчины молодого возраста, с детьми. Многие, по словам Пуятса, даже не понимают, в какой стране оказались, и думают, что пришли в Германию.