Губернатор Нью-Йорка Куомо подал в отставку из-за обвинений в домогательствах

25 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Эндрю Куомо служил губернатором штата с 2011 года, а за время пандемии стал звездой политики. Но напоолся на обвинения в домогательствах

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, обвиненный в сексуальных домогательствах, объявил во вторник, что уходит в отставку.

"Я считаю, что в сложившихся обстоятельствах лучше всего будет, если я отойду в сторону и дам правительству заниматься своим делом", - цитируют агентства заявление Куомо.

По словам губернатора, он уйдет в отставку в течение 14 дней.

В прошлом году 11 женщин, в том числе сотрудницы Куомо, обвинили 63-летнего губернатора в домогательствах.

По их словам, губернатор их щупал, целовал, сажал к себе на колени, хватал за грудь.

Одна из обвиняющих, сотрудница полиции, говорит, что Куомо как-то раз, проходя мимо, несколько раз погладил по животу и спросил, сколько ей лет. "Еще нет 30", - ответила полицейская. На это недавно разведенный Куомо пошутил, что она "слишком стара для него".

Кроме того, губернатор предлагал своей помощнице Шарлотт Беннетт сделать татуировку на интимных частях тела, интересуясь, есть ли у нее где-нибудь на теле пирсинг.

Все эти детали подтвердились в ходе расследования, о результатах которого рассказала неделю назад генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

"Независимое расследование пришло к заключению, что губернатор Нью-Йорка домогался множества женщин и, поступая таким образом, нарушил федеральные законы и законы штата", - заявила генеральный прокурор Нью-Йорка.

"По словам свидетелей, ежедневный флирт, физическая близость и неподобающие комментарии губернатора были в порядке вещей", - говорит один из руководителей расследования Джун Ким.

Участники расследования опросили около 200 свидетелей и самого Куомо.

Эндрю Куомо отвергает все обвинения. При этом поручение провести расследование дал он сам в марте этого года.

Президент США Джо Байден, комментируя итоги расследования, заявил, что его однопартийцу Куомо следует уйти со своего поста.