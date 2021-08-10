Дайджест: США советуют Афганистану самому бороться с талибами; на принца Эндрю подали в суд

час назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Подавитесь вы этими санкциями!" Лукашенко о спорных выборах, санкциях и Тимановской

В годовщину президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко провел пресс-конференцию, которая длилась более восьми часов.

Он снова заявил, что начавшиеся после выборов массовые протесты были организованы Западом, а ему удалось предотвратить Третью мировую войну.

Акции протеста он назвал маргинальными, а в отношении их участников использовал самые разные эпитеты - "обезумевшие", "отмороженные" и так далее.

По его словам, на пике в акциях протеста в Минске принимали участие 46 700 человек, которых "собрали со всей страны".

Отвечая на вопрос о пытках в изоляторе на улице Окрестина, Лукашенко заявил, что туда попали нарушители закона, наркоманы и алкоголики, и признал, что некоторых задержанных избили.

"Я признаю, что на Окрестина кое-кто получил, - заявил он. - Но получили в основном те, кто ринулся бить ментов, сводить с ними счеты".

Лукашенко сказал, что репрессий в Беларуси "не было и не будет", а сам он "очень скоро" уйдет, однако не уточнил, что имеет в виду.

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Как отмечает присутствовавшая на "большом разговоре" журналистка издания "Коммерсант", на каждый неудобный вопрос помимо самого президента вызывался ответить кто-то из зала: журналисты государственных СМИ, провластные блогеры, эксперты и представители общественных организаций.

"Александру Лукашенко бурно аплодировали, выражали благодарность за спасение страны, желали крепкого здоровья и просили не покидать свой пост, - пишет она. - Окончание пресс-конференции ее участники встретили бурными аплодисментами. Люди вскочили с кресел. Некоторые даже кричали "Браво!"

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США обеспокоены ситуацией в Афганистане, но местные силы безопасности в состоянии самостоятельно справиться с продолжающимся наступлением боевиков движения "Талибан" (запрещено в России), заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"У них современные военно-воздушные силы. У них много преимуществ, которых нет у "Талибана". Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Афганистане, но это их страна, их города, их люди", - сказал он.

По его словам, Вашингтон продолжает оказывать поддержку афганским властям, в том числе нанося удары по позициям боевиков.

Минувшей ночью стало известно, что спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад отправился в Доху, чтобы призвать талибов прекратить наступление.

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Девять человек скончались в республиканской клинической больнице Владикавказа после прорыва трубы на местной кислородной станции.

"Среди умерших восемь женщин и мужчина. Возраст - от 47 до 85 лет. Все пациенты находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести", - сказали в региональном минздраве.

Исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что от таких ситуаций никто не застрахован, но переключить разводку на резервную подачу можно было быстрее.

По его словам, во вторник во всех больницах региона будет обеспечена резервная подача кислорода.

Накануне вечером власти сообщили, что ситуация с кислородом в больнице стабильная: работает резервная линия, также ожидается прибытие кислорода из соседних регионов.

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Знаменитый Тауэрский мост в Лондоне в понедельник застрял в разведенном положении из-за технических неполадок.

Их обещали устранить в течение нескольких часов, однако это не удалось сделать даже к утру вторника.

Движение в районе моста на обоих берегах Темзы было затруднено, ожидается, что пробки будут и сегодня.

Каждый год Тауэрский мост поднимается и опускается примерно по 800 раз, чтобы пропустить большие корабли и яхты.

В последний раз он застревал в разведенном виде ровно год назад, но тогда поломку удалось оперативно устранить. Причина нынешней аварии неизвестна.

Мост был открыт в 1894 году и является одной из главных достопримечательностей Лондона.

Еще одна новость - также из Лондона.

Автор фото, SOPA Images/LightRocket Подпись к фото, Несмотря на довольно жесткое противостояние и попытки протестующих штурмовать здание, полиция никого не задерживала

В понедельник противники вакцинации вышли на акцию протеста против того, как Би-би-си освещает пандемию коронавируса, однако по неизвестной причине собрались не у штаб-квартиры корпорации в центре Лондона, а у здания бывшего телецентра на западе города.

Би-би-си покинула территорию телецентра восемь лет назад; на его месте был возведен элитный жилой комплекс, а часть студий, которая осталась по соседству, сдается другим компаниям и телеканалам.

В частности, в этих помещениях снимаются передачи телекомпании ITV "Доброе утро, Британия" и "Свободные женщины".

Одна из ведущих женского ток-шоу Шарлин Уайт рассказала, что участники акции пытались прорваться в здание, когда шел прямой эфир.

"Не знаю, чего хотели добиться протестующие, но все, что они нашли бы, - это меня, Джейн, Надю и Пенни, говорящих о менопаузе".

Акция продлилась недолго - из-за сильного дождя противники вакцинации были вынуждены разойтись. Некоторые после этого все же добрались до Бродкастинг-хауса, но также вскоре покинули его территорию.

Автор фото, Virginia Roberts Подпись к фото, Вирджиния Джуффре (тогда - Робертс) и принц Эндрю в Лондоне, 2001 год

Американка Вирджиния Джуффре, ранее заявлявшая, что у нее в 17-летнем возрасте был секс с британским принцем Эндрю, подала иск в федеральный суд Манхэттена, требуя привлечения принца к ответственности, сообщают американские СМИ.

Вирджиния Джуффре и еще несколько женщин утверждали, что стали жертвами американского финансиста Джеффри Эпштейна, который предположительно покончил с собой в тюремной камере два года назад.

Джуффре в иске утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю в Лондоне и Нью-Йорке.

"Я призываю принца Эндрю к ответу за то, что он сделал со мной, - сказала Джуффре. - Влиятельные и богатые люди не освобождаются от ответственности за свои поступки".

Принц Эндрю, герцог Йоркский, последовательно отрицает эти утверждения.

"Этого не было. Я могу абсолютно категорично заявить вам, что этого никогда не было. У меня нет никаких воспоминаний о том, что я когда-либо встречался с этой дамой, вообще никаких", - говорил он в интервью Би-би-си в 2019 году.

Принц также заявлял, что сожалеет о связи с Джеффри Эпштейном и глубоко сочувствует тем, кто пострадал от его действий.

"Конечно, я готов помочь любому соответствующему правоохранительному органу в расследовании, если это потребуется", - говорил он.

Автор фото, Tim Rees