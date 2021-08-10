Экс-премьера Северной Осетии задержали по делу о растрате

30 минут назад

Автор фото, Vladimir Mukagov/TASS

Бывший председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев задержан по подозрению в растрате бюджетных денег, сообщается на сайте Следственного комитета.

Вместе с ним задержаны экс-министр туризма Северной Осетии Алан Диамбеков и бывший гендиректор ОАО "ОЗАТЭ" Аида Габараева.

Все они проходят подозреваемыми по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса (растрата денежных средств в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье - 10 лет лишения свободы.

Подробности уголовного дела ведомство не приводит.

Сергей Такоев возглавлял администрацию президента и правительство Северной Осетии с 2005 года. В январе 2008 года на Такоева совершили покушение. Киллер выстрелил несколько раз, когда чиновник вышел из автомобиля в центре Владикавказа. Водитель Токаева доставил его в больницу, в результате чего жизнь Токаева удалось спасти.

Позже было установлено, что покушение совершила действовавшая в Северной Осетии преступная группировка Аслана Гагиева, но заказчики покушения установлены не были.

С 2008 по 2010 год проработал в должности первого заместителя председателя правительства республики. Премьером республики Такоев он был с 2012 по 2015 год.