Экс-премьера Северной Осетии задержали по делу о растрате
Бывший председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев задержан по подозрению в растрате бюджетных денег, сообщается на сайте Следственного комитета.
Вместе с ним задержаны экс-министр туризма Северной Осетии Алан Диамбеков и бывший гендиректор ОАО "ОЗАТЭ" Аида Габараева.
Все они проходят подозреваемыми по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса (растрата денежных средств в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье - 10 лет лишения свободы.
Подробности уголовного дела ведомство не приводит.
Сергей Такоев возглавлял администрацию президента и правительство Северной Осетии с 2005 года. В январе 2008 года на Такоева совершили покушение. Киллер выстрелил несколько раз, когда чиновник вышел из автомобиля в центре Владикавказа. Водитель Токаева доставил его в больницу, в результате чего жизнь Токаева удалось спасти.
Позже было установлено, что покушение совершила действовавшая в Северной Осетии преступная группировка Аслана Гагиева, но заказчики покушения установлены не были.
С 2008 по 2010 год проработал в должности первого заместителя председателя правительства республики. Премьером республики Такоев он был с 2012 по 2015 год.
Такоев покинул пост в связи с уходом главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова. Соглашение об отставке последнего было достигнуто на закрытых встречах руководителя региона с президентом Владимиром Путиным, писал РБК со ссылкой на собеседника, близкого к североосетинскому правительству.
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