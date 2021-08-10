В отношении Ивана Жданова и Леонида Волкова возбудили новое уголовное дело

36 минут назад

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Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова, сообщается на сайте ведомства.

Они стали подозреваемыми по части 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса (сбор и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации".

СК напомнил, что решение Мосгорсуда о признании "Фонда борьбы с коррупцией" (минюст также признал его иностранным агентом), "Фонда защиты прав граждан" и "Штабов Навального" экстремистскими организациями и о запрете их деятельности вступило в законную силу.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 4 августа отклонил жалобы представителей этих организаций и признал решение Мосгорсуда законным.

Однако на следующий день после этого, 5 августа, Жданов, занимавший ранее должность директора ФБК, и Леонид Волков, ранее руководивший "Штабами Навального", опубликовали в интернете ролик, в котором призвали перечислять им денежные средства, говорится в сообщении СК,

"Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать «Команду Навального» и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке", - считает следствие.

"Кроме того, они сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов", - добавили в ведомстве.