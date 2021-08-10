Число умерших в больнице Владикавказа выросло до 11. Вторую линию подачи кислорода не успели запустить

19 минут назад

Автор фото, ERIK ROMANENKO/TASS

В больнице скорой помощи во Владикавказе, где накануне произошел прорыв трубы с кислородом, скончались 11 пациентов. Накануне планировось запустить вторую линию подачи кислорода, для того чтобы разгрузить систему, авария произошла за час до планируемого запуска. Ремонт в больнице проводили два года назад, но система подачи кислорода была построена раньше.

О том, что после аварии число умерших увеличилось до 11, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев. Накануне вечером сообщалось о девяти погибших.

В минздраве республики заявили, что не связывают смерть одного из пациентов с аварией. "Одного из них врачи не связывают с аварией, смерть наступила от тромбоэмболии, по еще одному случаю будет проводиться дополнительная медэкспертиза", - приводит заявление ведомства РИА Новости.

В результате аварии кислород в реанимации больницы отсутствовал в течение четырех минут, рассказала журналистам заместитель главного врача больницы Ляна Гутиева. По ее словам, на то, чтобы подключить пациентов к баллонам, потребовалось два-три минуты.

"Подача кислорода непосредственно в реанимациях отсутствовала четыре минуты. У нас в шлюзах находились баллоны с кислородом, которые в течение двух минут были подняты наверх, и все самые тяжелые были подключены сразу же, а потом еще в течение двух-трех минут еще дополнительно подключены были следующие больные. Так чтобы сказать, через 14 минут была восстановлена полностью подача кислорода. У нас вторая линия была задействована дополнительная, и буквально соединили в течение 14-15 минут шлангом и запустили кислород", - сказала Гутиева.

Она также рассказала, что в день аварии больница планировала запустить вторую линию подачи кислорода, для того чтобы разгрузить систему, но авария, по ее словам, произошла за час до планируемого запуска.

Поломка кислородной системы произошла в больнице в понедельник около 18:00. "Фактически произошел порыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода. Прорыв трубы найден, сейчас будут раскапывать дальше и восстанавливать", - заявил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

По данным минздрава, в понедельник утром в больнице находился 651 человек, в том числе 308 человек с подтвержденным коронавирусом, 67 человек в реанимации и 13 пациентов на искусственной вентиляции легких. Накануне сообщалось, что девять человек из 13, находившихся на ИВЛ, погибли.

По словам министра Тебиева, ремонт в больнице проводили два года назад, но система подачи кислорода была построена раньше. "Ремонт проводился, насколько я помню, два года назад. Но система кислородная значительно раньше была построена, до проведения ремонта. Потом были какие-то доработки, установка дополнительных кислородных точек", - сказал он.