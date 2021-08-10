"Планета Земля-2021": работы победителей фотоконкурса
Триптих "Право на образование" Рози Халлам победил в фотоконкурсе "Планета Земля-2021". Фотограф запечатлела эфиопскую семью - отца и мать, занимающихся натуральным хозяйством и их дочь Селамау - первого ребенка в семье, который продолжил учиться после окончания начальных классов.
Этот проект победил и в номинациях "Люди" и "Гендерное равенство".
"Образование - это одновременно и основное право человека, и разумное вложение сил и средств. Оно имеет решающее значение для развития и помогает заложить основы социального благополучия, экономического роста и безопасности, гендерного равенства и мира", - говорит фотограф Рози Халлам.
Всего на конкурс было прислано 55 фотографий и четыре фильма, из которых лесное хозяйство Англии и Королевское географическое общество выбрали победителей в шести категориях.
Задача этого конкурса - показать красоту окружающего нас мира и привлечь людей к дискуссии о сохранении природы.
"Купол в Йосемити" Эдварда Батемана стал победителем в категории "Место".
Коронавирусные ограничения надолго сделали невозможными поездки в калифорнийский национальный парк, и художник воссоздал природный ландшафт у себя на кухонном столе с помощью 3D-принтера, географических данных Геологической службы США и небольшой дымовой машины.
"Голубой бассейн" Маркуса ван Хаутена, изображающий скрытый от глаз геотермальный источник на высокогорном плато в Исландии, победил в категории "Природа".
Работа Роберто Буэно "Лес как сад" - аэросъемка пышных лесных склонов на фоне искусственно созданных виноградников в Испании - победила в категории "Меняющиеся леса".
В категории "Изменение климата" победила серия фотографий Антонио Переса "Море движет нас". Это портреты людей, живущих в Гане. Их деревня была стерта с лица земли береговой эрозией.
Прибрежная эрозия и повышение уровня моря - прямое следствие глобального потепления - способствуют исчезновению общин людей, живущих в прибрежных районах Западной Африки.
В категории "Видео" победил короткометражный фильм Пьерпаоло Миттики "Семипалатинский полигон: преступление ядерных испытаний", демонстрирующий экологическое наследие испытаний оружия времен холодной войны.
Авторские права на фотографии принадлежат Королевскому географическому обществу.
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