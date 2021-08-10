"Планета Земля-2021": работы победителей фотоконкурса

39 минут назад

Автор фото, Rosie Hallam Подпись к фото, Семья из Эфиопии стала героями триптиха "Право на образование"

Триптих "Право на образование" Рози Халлам победил в фотоконкурсе "Планета Земля-2021". Фотограф запечатлела эфиопскую семью - отца и мать, занимающихся натуральным хозяйством и их дочь Селамау - первого ребенка в семье, который продолжил учиться после окончания начальных классов.

Этот проект победил и в номинациях "Люди" и "Гендерное равенство".

"Образование - это одновременно и основное право человека, и разумное вложение сил и средств. Оно имеет решающее значение для развития и помогает заложить основы социального благополучия, экономического роста и безопасности, гендерного равенства и мира", - говорит фотограф Рози Халлам.

Всего на конкурс было прислано 55 фотографий и четыре фильма, из которых лесное хозяйство Англии и Королевское географическое общество выбрали победителей в шести категориях.

Задача этого конкурса - показать красоту окружающего нас мира и привлечь людей к дискуссии о сохранении природы.

Автор фото, Edward Bateman Подпись к фото, 3D-макет гор в Йосемити, национальном парке Калифорнии

"Купол в Йосемити" Эдварда Батемана стал победителем в категории "Место".

Коронавирусные ограничения надолго сделали невозможными поездки в калифорнийский национальный парк, и художник воссоздал природный ландшафт у себя на кухонном столе с помощью 3D-принтера, географических данных Геологической службы США и небольшой дымовой машины.

Автор фото, Markus van Hauten Подпись к фото, "Голубой бассейн", запрятанный в горах Исландии

"Голубой бассейн" Маркуса ван Хаутена, изображающий скрытый от глаз геотермальный источник на высокогорном плато в Исландии, победил в категории "Природа".

Автор фото, Roberto Bueno Подпись к фото, Ступенчатые виноградники в Испании

Работа Роберто Буэно "Лес как сад" - аэросъемка пышных лесных склонов на фоне искусственно созданных виноградников в Испании - победила в категории "Меняющиеся леса".

Автор фото, Antonio Perez Подпись к фото, Многие жители рыбацкой деревни Фувемех в Гане уехали в другие районы, так как береговая эрозия разрушила их деревню

Автор фото, Antonio Perez Подпись к фото, Некоторые все еще живут всего в нескольких сотнях метров от берега, надеясь, что море больше не поглотит то, что осталось

Автор фото, Antonio Perez Подпись к фото, Укрепления, заграждения и волнорезы, которыми пытались остановить береговую эрозию, были поглощены морем

В категории "Изменение климата" победила серия фотографий Антонио Переса "Море движет нас". Это портреты людей, живущих в Гане. Их деревня была стерта с лица земли береговой эрозией.

Прибрежная эрозия и повышение уровня моря - прямое следствие глобального потепления - способствуют исчезновению общин людей, живущих в прибрежных районах Западной Африки.

В категории "Видео" победил короткометражный фильм Пьерпаоло Миттики "Семипалатинский полигон: преступление ядерных испытаний", демонстрирующий экологическое наследие испытаний оружия времен холодной войны.