Работников вагона-ресторана задержали из-за отравления 91 ребенка в поезде "Мурманск-Адлер"

час назад

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS

Директор вагона-ресторана, повар и официант поезда "Мурманск-Адлер" и задержаны по делу о массовом отравлении детей. На прошлой неделе в больницы попал 91 ребенок, которые ехали в летние лагеря. Дети заразились от повара и официанта, считает следствие.

Директора вагона-ресторана, повара и официанта задержали в Ростовской области и Краснодарском крае, передает СКР. Их подозревают по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) и ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).

В ближайшее время им предъявят обвинение и суд выберет меру пресечения.

По версии следствия, повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не сказали об этом начальству, что привело к массовому заболеванию детей.

Норовирусная инфекция - острая кишечная инфекция, говорится на сайте Роспотребнадзора. Она крайне заразна: у заболевших наблюдаются тошнота, диарея, лихорадка и другие схожие симптомы.

Директор вагона-ресторана не обеспечила соблюдение санитарных норм и не организовала медицинское обследование персонала, считают в СКР.

7 августа Северо-Кавказская железная дорога сообщила о массовом отравлении детей в поезде "Мурманск-Адлер". В поезде ехали две группы из Карелии и Мурманской области - всего в составе двух организованных групп были 246 несовершеннолетних и 24 сопровождающих.

В больницы Краснодарского края с признаками отравления госпитализировали 91 ребенка.