Суд отклонил иск Навального к Пескову, поданный из-за слов о связях с ЦРУ

13 минут назад

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Суд отказал оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему срок в колонии, в иске о защите чести и деловой репутации к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Чиновник утверждал, что Навальный связан с американскими спецслужбами.

В Пресненском суде Москвы агентству Интерфакс сообщили, что в удовлетворении исковых требований Навального отказано, не уточняя детали.

О причинах отказа не сообщила и адвокат Валерия Аршинова. "Пресненский суд отказал нам в иске без каких либо доказательств со стороны Пескова и участия его в судебных заседаниях", - написала она в "Твиттере".

Оппозиционер просил признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию два высказывания Пескова. Первое: "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация". Второе: "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".

"Больным" Песков называл Навального - ни пресс-секретарь президента России, ни сам Владимир Путин на публике не называют оппозиционера по имени.

Первый раз Навальный подал иск к Пескову 16 ноября, но тогда суд отказался его принять. В марте Навальный подал иск повторно, но суд оставил его без движения. О том, что суд все же принял иск к производству, стало известно 5 мая, напоминает "Новая газета".

Но Путин, как и его пресс-секретарь, не раз намекал на то, что Навальный сотрудничает с зарубежными спецслужбами. Например, в декабре 2020 года он говорил, что за "пациентом берлинской клиники" должны присматривать спецслужбы, поскольку он "пользуется поддержкой спецслужб США".

Слова, которые пытался оспорить в суде Навальный, Песков произнес на пресс-брифинге в октябре 2020 года после публикации первого интервью с оппозиционером с момента его выхода из комы. Пресс-секретарь российского президента отказывался комментировать иск.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Суд постановил, что Навальный систематически нарушал условия испытательного срока. По тому решению, которое было обжаловано, оппозиционный политик должен был провести в колонии два года и восемь месяцев.

Навальный вернулся из Берлина в Москву в январе 2021 года после того, как прошел в Германии курс лечения от последствий отравления в России. Вывод об отравлении сделали немецкие специалисты, власти России отрицают свою причастность к произошедшему с Навальным и ставят версию об отравлении по сомнение.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж экстренно приземлился в аэропорту Омска, и Навального доставили в местную больницу скорой помощи. 22 августа его госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите".