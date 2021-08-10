Преступник или заложник? Суд в Китае оставил в силе смертный приговор канадцу Шелленбергу

час назад

Автор фото, AFP/Getty Подпись к фото, Суд посчитал, что следствие собрало достаточно улик для обоснования смертного приговора

Суд в Китае оставил в силе смертный приговор, вынесенный гражданину Канады Роберту Ллойду Шелленбергу. Шелленберг был признан виновным в контрабанде наркотиков, но Оттава связывает ход его дела со слушанием об экстрадиции арестованной в Канаде дочери основателя компании Huawei. Китайский суд на этой неделе готовится вынести решение по делам еще одного канадца, обвиняемого в шпионаже.

Апелляцию Роберта Шелленберга рассмотрел и не удовлетворил высокий суд китайской провинции Ляонин. На слушании присутствовал посол Канады в Китае Доминик Бартон, который осудил решение и призвал Китай к милосердию. Теперь адвокаты Шелленберга собираются подать апелляцию в китайский Верховный суд.

"Мы выразили наше решительное недовольство этим жестоким и необычным наказанием", - заявил посол Канады в беседе с журналистами после суда.

Шелленберг был арестован в 2014 году, его признали виновным в попытке провезти 227 кг метамфетамина из Китая в Австралию. Сам он отрицал вину, утверждая, что приехал в Китай как турист.

Изначально канадца приговорили к 15 годам заключения, но в 2019 году, после ареста в Канаде Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei и дочери основателя этой компании, китайский суд в течение одного дня заменил приговор Шелленбергу на смертную казнь, решив, что канадец был плотнее, чем считалось, вовлечен в международную наркоторговлю.

После ареста Мэн Ваньчжоу Китай предупредил Канаду о "серьезных последствиях", после чего через несколько дней в Китае были арестованы два канадца - бывший дипломат Майкл Ковриг и бизнесмен Майкл Спейвор. Обоих подозревают в участии в деятельности, "угрожающей безопасности Китая".

Посол Канады в Китае Доминик Бартон во вторник подчеркнул, что дела Шелленберга и Мэн Ваньчжоу связаны. В Канаде близятся к развязке слушания по делу об экстрадиции в США финдиректора Huawei. В Соединенных Штатах компанию обвиняют в продаже оборудования Ирану в обход санкций. Пекин связь между делами отрицает.

"То, что это происходит именно сейчас, когда в Ванкувере рассматривают дело [Мэн Ванчжоу] - это не совпадение," - заявил Бартон. Министерство иностранных дел Канады заявило, что будет добиваться помилования для Шелленберга. Китайский МИД пока не комментировал факт отклонения апелляции.

Дело Спейвора

На этой неделе суд в Китае должен вынести решение по делу еще одного канадца, которого обвиняют уже в шпионаже.

Майкл Спейвор, уроженец Калгари и бизнес-консультант, был задержан через 10 дней после ареста в Канаде Мэн Ванчжоу.

По информации агентства Рейтер, он хорошо знаком с правителем КНДР Ким Чен Ыном. Спейвор свободно говорит по-корейски и занимался организацией международных мероприятий в КНДР - в частности, баскетбольного турнира с визитом звезды НБА Денниса Родмана в Пхеньян.

В марте Спейвора уже судили в городе Даньдун, но тогда суд не вынес приговора. Канадских дипломатов на заседание не пустили.

Справедливость или захват заложников?

Робин Брэнт, корреспондент Би-би-си в Шанхае:

Мужчина, признанный виновным в попытке незаконного провоза наркотиков, бизнесмен и бывший дипломат. Все они - граждане Канады. Все сидят в тюрьме в Китае.

Пекин утверждает, что они преступники - осужденные, приговоренные или только ожидающие приговора. Но Канада считает, что их судьбы неразрывно связаны с судьбой топ-менеджера китайской телекоммуникационной компании Мэн Ванчжоу, которая сидит у себя дома в Канаде, обвиняется в мошенничестве и пытается избежать экстрадиции.

Мэн Ванчжоу задержали вскоре после первого суда над Шелленбергом. На следующем слушании китайский суд заменил наказание на смертный приговор. Преступления Майкла Коврига и Майкла Спейвора - "двух Майклов" - куда менее очевидны.