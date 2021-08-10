Бывшего иранского тюремщика судят в Швеции за массовые казни в 1988 году

29 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У здания суда собрались родственники и близкие казненных в 1988 году

60-летний иранец Хамид Нури, бывший сотрудник тюрьмы Гошардашт вблизи Тегерана, предстал перед судом в Стокгольме. Шведская прокуратура обвиняет его в "преднамеренном лишении жизни весьма значительного количества заключенных, принадлежавших к "Моджахедам народа" [подпольная организация марксистского толка], или сочувствовавших ей".

Речь идет о массовых казнях 1988 года, к которым, как считается, был причастен нынешний президент Ирана Эбрахим Раиси, известный в стране как "палач 1988 года".

Упомянутые события имели место в период с 30 июля по 16 августа 1988 года, когда по распоряжению аятоллы Хомейни без соблюдения юридических процедур были казнены несколько тысяч человек. Нури тогда служил помощником заместителя прокурора тюрьмы Гошардашт.

По данным следствия, некоторые приговоры Нури приводил в исполнение собственноручно.

Это первый в мире судебный процесс по тому давнему делу. Дополнительный интерес к нему обусловлен тем, что теперешний президент Ирана Эбрахим Раиси, будучи в 25 лет назначенным заместителем прокурора Тегерана, был одним из четырех судей, проводивших тайные заседания трибуналов, которые часто заканчивались смертными казнями.

Вину отрицает

Утром во вторник Нури появился в суде, одетый в легкий светлый костюм и в сопровождении двух адвокатов. Свою вину он отрицает.

"Мой клиент говорит, что его даже не было на месте, когда якобы имели место эти преступления. Обвинение в значительной степени основано на свидетельских показаниях. События произошли очень давно, и вы сами можете спросить себя, что происходит с воспоминаниями людей за столь долгий срок", - заявил адвокат Нури Даниэль Маркус.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 60-летний иранец Хамид Нури предстал перед судом в Стокгольме. У здания суда идут демонстрации

У здания собрались несколько десятков демонстрантов, державших в руках портреты жертв и требовавших правосудия.

Вынесение приговора ожидается в апреле 2022 года.

Иранский мститель

Внимание шведских властей к персоне Нури привлекли около 30 человек, обратившихся с соответствующими заявлениями, но главным образом - иранский эмигрант Ирай Месдахи.

Сам в прошлом политзаключенный, Месдахи несколько лет вел против Нури своего рода личную войну. Собрав, по его словам, несколько тысяч страниц обличительных материалов, он передал их шведским прокурорам, а затем заманил своего врага в Швецию, где у того имелись родственники, обещанием устроить для него морской круиз и алкогольную вечеринку с девушками.

Как только Нури в ноябре 2019 года ступил на шведскую землю в аэропорту Арланда, его арестовали.

"У него был свой сценарий веселья в Швеции, но у нас был свой", - заявила журналистам Нима Сарвестани, чей брат был казнен в 1988 году.

Шведские законы позволяют судить людей за убийство и преступления против человечности независимо от того, чьими гражданами они являются и где эти преступления были совершены.

Как при Сталине

В 1988 году "Моджахеды народа" совершили в Иране несколько терактов. В ответ Хомейни отдал приказ о массовых казнях.

Их жертвы сидели в тюрьмах и не могли быть причастны к нападениям. Их убили за взгляды и как заложников.

Дела рассматривал специально созданный временный орган из четырех человек, прозванный "комитетом смерти" и своими методами напоминавший сталинские "тройки".

Приговоры выносились тайно, в отсутствие подсудимых и без права на защиту и обжалование. Судьба человека решалась за несколько минут.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Массовые казни 1988 года иранцы помнят до сих пор

Это стало одним из последних государственных деяний лидера исламской революции. Спустя примерно год он умер.

Количество погибших документально не установлено. Правозащитники говорят о примерно пяти тысячах.

В начале мая этого года свыше 150 человек, в том числе нобелевские лауреаты и бывшие главы государств, призвали провести международное расследование тех событий.

"Палач 1988 года"

Одним из членов "комитета смерти" был нынешний президент Исламской Республики Эбрахим Раиси, в 25 лет назначенный заместителем прокурора Тегерана.

Раиси и дальше служил в судебной системе. Его предшественник на посту президента, относительный либерал Хасан Роухани, охарактеризовал жизненный путь Раиси словами: "Он 38 лет казнил и бросал за решетку".

В Иране Раиси давно называли "палачом 1988 года". В 2018 году с обвинениями в его адрес выступила Amnesty International.

В 2018 и 2020 годах Раиси заявлял, что лично не приговаривал кого-либо к смерти, говоря при этом, что считает фетву Хомейни законной.

18 июня этого года Раиси одержал победу на президентских выборах. Ранее Совет стражей конституции при духовном лидере Ирана Али Хаменеи снял с выборов всех реформистов и умеренных кандидатов, сделав исход предрешенным. Явка избирателей составила 48,8% - самый низкий показатель в истории Исламской Республики.

Реальная власть в Иране принадлежит не президенту, а избираемому пожизненно высшими шиитскими клериками духовному лидеру. Ему подчиняются армия и Корпус стражей исламской революции, он формирует внешнюю политику, производит ключевые кадровые назначения и пользуется неограниченным правом не допускать неугодных кандидатов до президентских и парламентских выборов.