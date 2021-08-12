Охота на принца. Почему у иска против герцога Йоркского почти нет судебных перспектив?

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

час назад

Автор фото, Getty Images

Как считают юристы в США, рассмотрение судебного иска против принца Эндрю, обвиняемого в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней и физическом насилии, может тянуться годами, и почти не имеет судебных перспектив. Герцог Йоркский может избежать наказания, но предстоящий процесс все равно грозит королевской семье новыми репутационными потерями.

По иронии судьбы, подача судебного иска против принца Эндрю по обвинениям в сексуальном насилии стала возможнной только благодаря губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо.

На этой неделе глава штата, собравшийся было переизбраться на четвертый срок, неожиданно объявил о своей отставке после того, как 11 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Одна из них подала судебный иск против губернатора, потребовав возбудить уголовное дело.

Но в феврале 2019 года именно Куомо подписал "Акт о защите детей-жертв" (Child Victims Act), накануне одобренный законодательной Ассамблеей штата, и значительно расширяющий права несовершеннолетних, пострадавших от сексуального насилия.

В августе 2020 губернатор Куомо утвердил и дополнительную статью в этом законе, получившую название "Окно в прошлое" (Look Back Window), которая предусматривает увеличение срока давности для некоторых категорий сексуальных преступлений против несовершеннолетних.

В своем иске, поданном 9 августа в федеральный суд Южного округа Манхеттена, 37-летняя Вирджиния Робертс Джуффре утверждает, что герцог Йоркский был одним из нескольких влиятельных мужчин, с которыми ее заставляли заниматься сексом в 17 лет.

Организовывал эти встречи скандально известный финансист Джеффри Эпштейн. В августе 2019 года его нашли мертвым в тюремной камере, где он ожидал суда по делу о вовлечении несовершеннолетних девушек в занятие проституцией.

Согласно исковым документам, встречи Джуффре с принцем происходили в 2001 году.

Если бы не закон, подписанный губернатором Нью-Йорка, срок давности по этим преступлениям давно бы истек. Но теперь, согласно законодательству штата, увеличившем срок давности подобных преступлений ровно до 20 лет, принца можно было привлечь к ответственности только до 14 августа 2021 года.

Именно этим и воспользовались адвокаты Вирджинии Джуффре, поспешившие подать иск к принцу менее чем за две недели до этой даты.

Чего добивается Вирджиния Джуффре?

В своем исковом заявлении Джуффре не называет суммы возможной финансовой компенсации и не требует привлечь принца к уголовной ответственности, оставляя решение об этом на усмотрение суда.

Отвечая на вопросы журналистов о том, почему судебный иск против принца Эндрю был подан только сейчас, адвокат Дэвид Боис сообщил, что он пытался наладить хоть какие-то контакты с юристами герцога Йоркского в течение последних пяти лет, но так и не получил ответа.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В интервью программе Би-би-си Panorama в 2019 году Вирджиния Джуффре умоляла британскую общественность "встать рядом с ней"

Безответным осталось и письмо, переданное британским адвокатам 6 августа, за три дня до подачи судебного иска.

"Здесь, в Соединенных Штатах, есть расхожая фраза - время вышло", - пояснил Боис, добавив, что у его клиентки просто не осталось другого выбора.

Адвокат также уточнил, что в своем последнем обращении к юристам принца Эндрю он вновь предложил им обсудить возможность заключения мирового соглашения. В этом случае обе стороны процесса могли бы в частном порядке и за закрытыми дверями обсудить детали возможной договоренности.

Судебный процесс в США почти всегда является публичным мероприятием, и Боис предложил адвокатам принца возможность избежать повышенного внимания прессы.

"Наше предложение проигнорировали, - подчеркнул адвокат в интервью британскому телеканалу Channel 4. - Но он (принц Эндрю - Би-би-си) может игнорировать меня и может игнорировать Вирджинию, как он это делал последние пять лет… Но он не сможет игнорировать юридический процесс, так что теперь решение остается за судом".

Что грозит принцу Эндрю?

Как считают юристы в США, герцог Йоркский может попытаться просто проигнорировать судебный процесс, инициированный Джуффре, и вообще отказаться подчиниться юрисдикции американского суда, сославшись на иммунитет члена королевской семьи.

"В любом случае, это очень плохие новости и для самого принца, и для Букингемского дворца, - заметил Русской службе Би-би-си нью-йоркский адвокат Альберт Д'Акуино, уже давно ведущий дела о сексуальном насилии. - Суд действительно не может заставить его дать показания или даже просто ответить на вопросы, на которые он не хочет отвечать. Но судебный процесс вновь заставит прессу вспомнить о его связях со скандально известным финансистом Эпштейном, об обвинениях в совращении несовершеннолетних, а новый международный скандал вряд ли пойдет на пользу королевской семье".

Юристы не исключают, что Букингемский дворец может запретить принцу выступать с любыми публичными заявлениями.

В 2019 году принц все же ответил на обвинения со стороны Джуффре, дав интервью Би-би-си, которое позднее признали "настоящей катастрофой".

В этом интервью герцог Йоркский, рассказывая о своих контактах с Эпштейном, не только не стал выражать сочувствие несовершеннолетним жертвам сексуального насилия со стороны финансиста, но и заявил, что никогда не встречался с Джуффре.

Автор фото, Virginia Roberts Подпись к фото, Вирджиния Джуффре (в то время Вирджиния Робертс) сфотографировлалсь с принцем Йоркским в 2001 году

"Ничего этого не было, - сказал принц, комментируя фотографию, на которой он изображен вместе с 17-летней девушкой. - Я могу абсолютно категорично сказать вам, что этого никогда не было. Я не помню, что я когда-либо встречал эту женщину".

Есть ли перспективы у дела принца Эндрю?

Как считает преподаватель юридического факультета Колумбийского университета Ричард Фролик, вряд ли стоит ожидать, что иск к принцу закончится открытым судебным процессом с участием присяжных: подавляющее большинство гражданских судебных исков в США заканчиваются мировым соглашением.

Тем не менее, по его словам, сам факт подачи судебного иска является серьезным средством давления на принца и может вынудить его пойти на переговоры с адвокатами Джуффре.

"Его имя после недолгого перерыва вновь появилось в программах телепередач и на первых страницах газет, причем в связи со скандальным делом финансиста Эпштейна. Этого королевская семья явно хочет избежать", - сказал Фролик Русской службе Би-би-си.

Правда, по словам Фролика, у адвокатов принца по-прежнему остается достаточно инструментов для того, чтобы затянуть процесс рассмотрения иска не неопределенно долгое время.

Юристы могут попытаться оспорить юрисдикцию американского суда в отношение герцога Йоркского или сослаться на прошлые прецеденты в международной судебной практике, которые позволят затянуть судебный процесс на много лет.