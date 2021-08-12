Китай ужесточает регулирование частного бизнеса. Рынок заволновался

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В этом году Китай отмечает 100-летие Коммунистической партии

Китайское правительство обнародовало пятилетний план, предусматривающий более жесткое регулирование большей части экономики страны.

План из 10 пунктов, рассчитанный до конца 2025 года, вечером в среду опубликовали Государственный совет Китая и Центральный комитет Коммунистической партии.

Согласно этому документу, вскоре появятся новые правила, охватывающие такие области как национальная безопасность, технологии и монополии во второй по величине экономике мира.

Последние годы внимание официального Пекина все больше привлекают технологическая и образовательная отрасли.

Обвал на биржах

В июле этого года акции китайских компаний, котирующихся в США, уже опускались до самой низкой отметки с 2008 года: индекс Nasdaq Golden Dragon China, на котором котируются акции 98 компаний, зарегистрированных в США, за две торговые сессии упал почти на 15%.

Спад начался после серии репрессивных, по мнению инвесторов, мер, принятых правительством Китая против компаний в сфере технологий и образования.

Пекин провел масштабную реформу сектора частного репетиторства (этот рынок оценивается в 120 млр долларов), в соответствии с которым все учебные заведения, предлагающие обучение по школьной программе, будут зарегистрированы как некоммерческие организации.

В новых правилах также сказано: "Учебным заведениям, занимающимся предметными учебными программами, не разрешается публиковать финансирование; зарегистрированные на бирже компании не должны инвестировать в эти учебные заведения, а участие иностранного капитала в таких учебных заведениях запрещено".

Китайские власти также взялись за онлайн-сервисы, от приложений для доставки еды до стриминговых платформ.

В конце июля Государственная администрация Китая по регулированию рынка обнародовала новые правила, направленные на улучшение условий занятости работников доставки: работники служб доставки должны как минимум получать минимальную заработную плату, более качественное профессиональное обучение и сокращенную нагрузку.

Акции Tencent обвалились на бирже в Гонконге после того, как Пекин приказал технологическому гиганту прекратить эксклюзивные сделки по лицензированию музыки с крупными звукозаписывающими компаниями по всему миру.

Регуляторы объяснили свое решение доминирующим положением компании на рынке музыкального стриминга.

Государственное регулирование

В документе упоминается и председатель Мао: Китай празднует 100-летие Коммунистической партии страны.

В нем говорится, что для важных областей, таких как наука и технологические инновации, культура и образование, государственное регулирование будет усилено, а китайское правительство собирается бороться с монополиями и "верховенством закона иностранного происхождения".

Новые правила коснутся и цифровой экономики Китая, включая интернет-финансы, искусственный интеллект, обработку "больших данных" и облачные вычисления.

Рынок заволновался, что в ближайшие годы Пекин продолжит ужесточать регулирование технологических и частных образовательных компаний.

Пекин уже начал антимонопольные расследования в отношении некоторых из крупнейших технологических компаний страны.

В феврале этого года появились в стране заработали новые антимонопольные правила.

В частности, правила не позволяют электронным торговым площадкам заставлять поставщиков заключать с ними эксклюзивные контракты.

Государственная администрация по регулированию рынка Китая таким образом пытается прекратить фиксацию цен, хищническое ценообразование и невыгодные торговые условия.

Также введены правила против ограничения технологий и использования данных и алгоритмов для манипулирования рынком.

Новые правила также будут применяться к компаниям, занимающимся финансовыми технологиями и платежами.

Рекордный штраф

В апреле технологический гигант Alibaba получил рекордный штраф в 2,8 млрд долларов по результатам расследования, показавшего, что компания годами злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке. Это 4% от выручки компании за 2019 год.

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Давление на Alibaba усилилось в октябре прошлого года после того, как соучредитель Джек Ма раскритиковал регулирующие органы, заявив, что они сдерживают инновации.

Вскоре после этого выступления китайские регуляторы запретили вывод на рынок акций Ant Group, дочерней компании Alibaba и крупнейшего оператора электронных платежей в Китае.

Правда, некоторые комментаторы тогда отмечали, что по поводу работы подразделения Ant Group в сфере потребительского финансирования у властей существуют вполне оправданные опасения.

Борьба с монополиями

Alibaba - не единственная китайская компания, на которую положили глаз китайские регуляторы.

Весной этого года Государственная администрация по регулированию рынка Китая заявила, что оштрафовало 12 компаний за 10 сделок, нарушающих антимонопольные правила.

В их числе - Tencent, Baidu и Didi Chuxing, которые входят в число крупнейших технологических компаний страны.

В июле некоторые из крупнейших онлайн-платформ страны - Kuaishou, инструмент обмена сообщениями Tencent QQ, Taobao и Weibo - получили приказ удалить неприемлемый детский контент.

В рамках реформы образовательных организаций в ходе недавней проверки один человек и шесть учебных заведений были наказаны за то, что предлагали нелицензированное внеклассное дополнительное обучение, которое нарушало правила. Об этом в понедельник сообщила муниципальная комиссия по образованию Пекина.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рыночная стоимость Ant Group накануне несостоявшегося IPO оценивалась в 150 млрд долларов

Таким образом правительство ответило на изменения в форме деятельности репетиторских фирм, которые те предприняли после июльских заявлений официального Пекина.

На этой неделе китайская банковская и страховая служба ужесточила регулирование деятельности онлайн-страховых компаний.