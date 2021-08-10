Сезон лесных пожаров в России: новые режимы ЧС, правительству предложили привлечь военных

34 минуты назад

Автор фото, ФБУ "Авиалесоохрана"/ТАСС Подпись к фото, Сотрудник "Авиалесоохраны" во время тушения пожара.

К началу августа 2021 года лесные пожары в России прошли 13,4 млн гектаров, подсчитали в Greenpeace. Большую площадь за тот же период огонь проходил только в 2012 году и 2003 годах. Правительство России будет рассматривать вопрос о том, чтобы привлечь дополнительные силы военных к тушению лесных пожаров.

Регионы под ударом

Регионы России вводят режим чрезвычайной ситуации. 10 августа Россельхоз и Минприроды предложили МЧС объявить межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии.

По данным ведомства, на Якутию приходится 78% площадей пожаров в стране. Всего на Дальний восток - 90% всех пройденных огнем площадей.

В самой Иркутской области уже действует ЧС регионального масштаба - хотя МЧС называет ситуацию там контролируемой.

Смог от лесных пожаров затянул регион Байкала в начале августа.

Автор фото, Алексей Кушниренко/ТАСС Подпись к фото, В начале августа смог от лесных пожаров окутал Байкал

Впервые в истории дым от сибирских лесных пожаров достиг северного полюса - об этом 7 августа сообщило NASA.

По его данным, в начале августа дым от лесных пожаров прошел более 3 тыс. км от Якутии до Северного полюса - по всей видимости, впервые за время наблюдений. Китайское информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что 4 августа сибирский дым окутал небо над некоторыми частями Монголии, в том числе над Улан-Батором. 6 августа широкая полоса дыма от лесных пожаров была видна над Канадой и Гренландией.

Дым от пожаров появился и в российских приполярных регионах, например, в Норильске.

Автор фото, Денис Кожевников/ТАСС Подпись к фото, Смог от лесных пожаров достиг Урала и приполярных регионов.

Власти закрытого города Саров 7 августа вели режим ЧС из-за пожара в Мордовском заповеднике.

По данным регионального МЧС, к 9 августа общая группировка сил и средств, принимающих участие в тушении пожара от Нижегородской области, составила около 1000 человек и 140 единиц техники, в том числе от МЧС России около 450 человек и 90 единиц техники.

8 августа к тушению пожара Мордовском заповеднике присоединились сотрудники Российского федерального ядерного центра. Но угрозы закрытому административно-территориальному образованию (ЗАТО) Саров нет, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ядерного центра.

Автор фото, МЧС России/ТАСС Подпись к фото, Природный пожар в мордовском заповеднике тушат с помощью вертолетов Ми-8 и самолетов Бе-200.

Якутия - сгоревшие дома и прекращение полетов

С 8 августа в Якутии действует режим ЧС регионального характера - из-за того, что лесные пожары перешли в населенные пункты. В тот момент в регионе действовало 156 природных пожаров, в шести населенных пунктах работают спасатели. Под угрозой - 10 населенных пунктов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Лесные пожары в Якутии и других регионах. Видео

Глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что в селе Бясь-Кюель Горного района республики сгорел 31 дом, 185 пострадавшим жителям села власти планируют заплатить компенсацию в 30 тыс. рублей.

Автор фото, ФБУ "Авиалесоохрана"/ТАСС Подпись к фото, Сотрудник "Авиалесоохраны" во время тушения пожара.

Из-за пожаров начались сложности с перелетами. Рейсы задерживают по всей Сибири и, естественно, в самой Якутии.

В конце прошлой недели 100 пассажиров застряли в городе Мирный. В результате по договоренности с местным министерством транспорта S7 приостановил рейсы в Мирный до 11 августа.

По данным Интерфакса, 9 и 10 августа примерно по 10 рейсов задержано в аэропорту Красноярска. В администрации аэропорта агентству сказали, что он работает в штатном режиме, но авиакомпании сами принимают решение о переносе перелетов. В самом Красноярском крае еще в конце июля площадь пожаров превысила 1 млн гектаров.

Президент России Владимир Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров и повысить интенсивность работы пожарной авиации в Якутии.

Автор фото, МЧС России/ТАСС Подпись к фото, Вид на лесные пожары в Красноярском крае с борта самолета-амфибии Бе-200.

Передышка в Карелии

В некоторых регионах, где пожары распространились на большую площадь и привели к эвакуации жителей, руководство рапортовало о том, что справилось со стихией.

Так, о ликвидации лесных пожаров в Карелии глава республики доложил президенту 6 августа (правительство республики сообщало об этом на три дня раньше).

За 9 августа министерство природных ресурсов Карелии также не регистрировало новых пожаров.

Автор фото, Petr Kovalev/TASS Подпись к фото, Сотрудник "Авиалесоохраны" на тушении пожара в Карелии

Как рассказала Би-би-си Софья Косачева, руководитель противопожарной программы Greenpeace, в регионе почти два месяца была аномальная засуха и любой оставленный туристами костер сразу становился пожаром.

"С начала лета там произошло 39 пожаров - столько не было за 13 лет существования там волонтерской группы, охраняющей эти острова", - говорит Косачева.

Последний пожар, на котором работала Софья, был также в Карелии - остров Путсаари, принадлежащий Валаамскому монастырю.

"В сравнении с площадями пожаров в Якутии кажется, что 90 га - это очень мало и не существенно. Но на Ладоге редкий остров сам такой площади... Две части пожара уперлись в воду, две другие выходили на большую часть острова и к монастырскому скиту - обе эти стороны и отбивали последовательно. Обойти действующую кромку пожара по началу занимало около двух часов", - рассказывает Косачева.