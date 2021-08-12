Экс-активисту "Открытой России" в Пскове дали 11 лет по делу о наркотиках. Он начал ломать клетку

29 минут назад

Автор фото, MBKH-MEDIA

Псковский районный суд признал виновными в сбыте наркотиков бывших активистов "Открытой России" (одноименные организации признаны в России нежелательными), супругов Артема и Лию Милушкиных. Артему назначили 11 лет колонии строгого режима, Лии - 10,5 лет колонии с отсрочкой до 2024 года.

Первым суд вынес приговор Артему Милушкину. Как передают журналисты "Псковской губернии", во время оглашения Милушкин начал ломать клетку, после чего заседание прервали. Судя по видео, он сломал две скамейки и бил ими по решетке.

Позже суд вынес приговор Лии Милушкиной - ей назначили 10 лет и шесть месяцев колонии с отсрочкой до 2024 года. У пары двое маленьких детей.

Активиста Артема Милушкина и его жену, бывшего координатора псковского отделения "Открытой Россия" Лию Милушкину, задержали в январе 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков.

Прокурор просил суд приговорить Милушкина к 16 годам колонии строгого режима, а его супругу - к 12 годам колонии общего режима.

По версии следствия, 14 января 2019 года Милушкин во время контрольной закупки сбыл 2,19 грамма амфетамина покупателю под псевдонимом "Денис", а его супруга Лия через несколько дней продала 4,69 грамма амфетамина покупателю под псевдонимом "Оля".

Милушкину также вменили организацию серии поджогов и продажу наркотиков в 2011 году.

Супруги настаивали на своей невиновности. Артем Милушкин утверждал, что перед задержанием полицейские обещали подкинуть ему наркотики.

"Это заказное политическое дело. Я не считаю себя виновным. Наркотики не продавал. Я организовывал митинги, мне обещали подкинуть наркотики", - говорил Милушкин на суде по мере пресечения в январе 2019 года.

Издание "Псковская губерния" писало, что по результатам обыска в доме Милушкиных и в смывах с рук супругов наркотиков обнаружено не было, а единственными доказательствами их виновности в деле являются показания свидетелей.

Супруги считают, что свидетели их оговорили.

10 августа Артем Милушкин в своем последнем слове пожелал судье, "чтобы стремление к справедливости было выше, чем страх перед властью", а Лия в своем заключительном слове заявила, что сотрудники псковского центра "Э" предлагали ей оговорить активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко.