Суд смягчил приговор активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко

30 минут назад

Автор фото, Erik Romanenko/TASS

Ленинский суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство адвоката Сергея Бадамшина о смягчении наказания для Анастасии Шевченко по делу об участии в организации "Открытая Россия", которую Генпрокуратура признала нежелательной. Условный срок был сокращен на год. Шевченко - первая приговоренная по этой статье УК РФ.

"Хороших новостей сейчас не так много, а у меня есть. Сегодня мы с Сергеем Бадамшиным выиграли суд. Условный срок остался, но теперь не четыре, а три года, с учетом отбытого - два с половиной года", - написала Шевченко в "Инстаграме".

Наказание смягчено по ходатайству адвоката Бадамшина в связи с изменением статьи о нежелательных организациях. Дело переквалифицировали со статьи 284.1 УК РФ на часть 1 статьи той же 284.1 УК РФ, объясняет правозащитный проект "ОВД-Инфо".

В прежней редакции статьи 284.1 УК РФ не было разделения составов по частям. Шевченко судили за участие в нежелательной организации, в новой редакции речь об этом идет в первой части, во второй - о предоставлении и сборе средств, в третьей - об организации деятельности (они предусматривают более крупные сроки лишения свободы). В итоге условный срок был сокращен на год.

Решение принял судья Владимир Строков. О его решении также сообщил в телеграм-канале покинувший Россию бизнесмен Михаил Ходорковский, который создал "Отрытую Россию". "По себе знаю, как такие победы важны для несправедливо осужденных. Поздравляю Настю", - написал он.

Одноименные организации, зарегистрированные в Британии, российские власти признали нежелательными. В мае этого года в связи с ужесточением законодательства о нежелательных организациях "Открытая Россия" объявила о самороспуске. Ее лидер Андрей Пивоваров уже после этого был арестован.

18 февраля этого года Октябрьский суд Ростова-на-Дону приговорил Шевченко к четырем годам лишения свободы условно за сотрудничество с организацией, которая признана нежелательной. Она стала первой в России приговоренной по статье 284.1 УК.

Прокурор просил приговорить Шевченко к пяти годам колонии. Уголовное дело на нее завели в январе 2019 года, поводом стало участие в мероприятиях "Открытой Россим".

До суда Шевченко провела два года под домашним арестом. В своем последнем слове она назвала дела, возбужденные против нее, "грязной политической борьбой".