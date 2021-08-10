Антиковидные протесты в Вильнюсе: полиция применила слезоточивый газ

Оксана Антоненко

Русская служба Би-би-си

32 минуты назад

Автор фото, Delfi.lt Подпись к фото, Вначале протест был мирным, но позже полиции пришлось применить слезоточивый газ

Протесты против антиковидных ограничений в Вильнюсе переросли в беспорядки. Собравшиеся заблокировали депутатов парламента внутри здания Сейма, полиция применила слезоточивый газ.

Около пяти тысяч человек собрались возле здания литовского парламента во вторник утром. Организаторы мероприятия планировали выразить протест против ограничений, связанных с распространением коронавируса.

В ходе внеочередного заседания Сейма в среду политики собираются рассмотреть резолюцию, согласно которой без т.н "паспорта возможностей" - электронного свидетельства о том, что человек полностью привит, переболел или только что сдал тест с отрицательным результатом - нельзя будет посещать торговые центры, развлекательные мероприятия, кафе, рестораны и бары.

Также обсуждается запрет на пользование общественным транспортом и получение некритических услуг в медицинских учреждениях.

"Правительство хочет избежать таких карантинов, которые были до этого", - прокомментировала ограничения глава правительства Литвы Ингрида Шимоните.

Согласно данным Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC), двухнедельный кумулятивный уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек в Литве составил 133, это в три раза больше, чем в соседней Латвии.

Вильнюсская дума выдала разрешение на проведение акции численностью до тысячи человек с 9 утра до пяти вечера. В пять вечера организатор акции Астра Астраускайте отнесла в резиденцию президента Литвы Гитанаса Науседы подписи за роспуск парламента, сообщает литовский портал Delfi.

Автор фото, delfi.lt Подпись к фото, Участники протеста против ковидных паспортов не пускали домой депутатов парламента Литвы

Однако по окончанию официальной части люди не разошлись и попытались окружить здание парламента. На месте акции были установлены стилизованные виселицы.

Как сообщает портал Delfi, протестующие кидали камни и другие предметы в сторону полиции. Один полицейский получил травмы, на место прибыла скорая помощь.

Несколько депутатов не смогли добраться до своих машин, потому что этому препятствовала агрессивная толпа. Другие депутаты оказались заблокированы в своих автомобилях. Митингующие бросали в политиков флагштоки и скандировали "Позор!".

"Понимают, что большая часть полицейских, охраняющих нелегальных мигрантов, не находятся в Вильнюсе, полиция не может обеспечить 75-метровый периметр вокруг Сейма, который они должны обеспечить. Сейчас идет несанкционированный митинг", - цитирует портал Delfi депутата от Социал-демократической партии Альгирдаса Сисаса.

Как сообщает литовская вещательная компания LRT, полиция применила против митингующих силу, был использован слезоточивый газ.

Президент страны Гитанас Науседа призвал протестующих позволить политикам покинуть здание парламента.