На Таймыре нашли десятки мертвых оленей. Их застрелили или они утонули?

21 минуту назад

Автор фото, Ivan Sapozhkov/TASS Подпись к фото, Северные олени в тундре во время сезонной миграции. Архивное фото

Десятки северных оленей погибли в окрестностях села Хатанга в Таймырском районе Красноярского края, сообщают местные СМИ. По одной из версий, животные стали жертвами браконьерской охоты, по другой - утонули в реке во время миграции.

По данным местных СМИ, олени погибли в ночь на 3 августа, когда совершали миграционный переход с Таймыра в Эвенкию, их путь пролегал рядом с Хатангой. Весь спуск от села до берега реки Казачья усыпан тушами телят и самок, еще десятки особей ранены, пересказывает сообщения Интерфакс.

По мнению местных охотников, оленей расстреляли браконьеры из "спортивного интереса", поскольку убитые животные оставались лежать там, где упали, отмечает агентство. Сайт "Хатанга.рф" опубликовал фото погибших оленей, сопроводив их комментарием: "Такового вопиющего акта жестокости к животным Хатанга еще не знала в своей истории".

"Поражает размах, хладнокровие и бессмысленность этого даже не браконьерства - убийства. Десятки мертвых туш валяются на земле, еще десятки ранены, истекают кровью там же", - написал администратор сайта.

Местный инспектор охотнадзора Александр Беляев рассказал изданию NGS24.RU, что когда он приехал на берег реки, то увидел там несколько десятков туш молодых северных оленей. По его словам, он насчитал 56 мертвых особей.

17 оленей были убиты выстрелами из огнестрельного оружия, остальные утонули, утверждает Беляев.

У полиции другая версия. Там заявили, что только двое животных нашли с огнестрельными ранениями после того, как получили сообщение инспектора охотнадзора.

"В ходе дознания сотрудниками полиции было осмотрено место происшествия и установлено, что в пяти километрах от поселка на правом берегу реки Хатанги [другая река рядом с Казачьей] в разных местах были обнаружены 56 погибших особей дикого северного оленя, два из которых предположительно имеют огнестрельные ранения", - сообщило красноярское управление МВД.

Среди погибших оленей много телят - предположительно, в ходе сезонной миграции при переправе через реку они ослабли и захлебнулись, далее их прибило к берегу, на тушах отсутствуют какие-либо повреждения, изложили свою версию в МВД.

Тем не менее, сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к незаконной охоте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Инспектор охотнадзора Александр Беляев считает, что число убитых оленей намеренно занижено.

"Я вызвал на место ветеринарного инспектора. Он почему-то занизил число оленей, убитых огнестрелом, сказал, что на других не увидел следов выстрелов и поэтому счел их просто погибшими. Позже приехала полиция. Я пытался убедить их забрать туши оленей как вещдоки, они сказали, что забирать их не будут. Осмотрели место, опросили меня и уехали. Наутро этих оленей на месте уже не было", - рассказал он NGS24.RU.

Инспектор также утверждает, что теперь его вынуждают уволиться с работы. "Охотиться на оленей можно, если есть лицензия, но по ним нельзя стрелять, если они бегут в воде, в этом случае животное находится в заведомо беспомощном положении, - пояснил он. - Убийство, особенно молодых животных, неизбежно приведет к уменьшению численности особей, а это же в том числе еда и заработок малых народов Севера".

Сейчас в Красноярском крае продолжается миграция дикого северного оленя. В последние годы миграционные сроки сместились с осени на более ранний период. "Сейчас путь оленей пролегает из Таймыра в Эвенкию. Ученые отмечают, что из-за затяжной весны в этом году миграция оленей кардинально отличается от предыдущих лет. Большая часть животных еще остается на Таймыре, в местах летнего нагула", - сообщила пресс-служба краевого правительства.