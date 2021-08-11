Дайджест: Байден не жалеет о выводе войск из Афганистана

11 августа 2021, 03:42 GMT Обновлено час назад

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что планы вывода американских войск из Афганистана не изменились в связи с наступлением боевиков движения "Талибан" (запрещено в России), а афганские власти должны сами сражаться за свою страну.

"Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы тренировали и снабдили современным оборудованием 300 тысяч сотрудников афганских сил безопасности. Мы потеряли тысячи человек, - сказал Байден. - Они должны бороться. Их больше, чем талибов".

Байден сказал, что не жалеет о выводе войск, но при этом отметил, что Вашингтон продолжит соблюдать взятые на себя обязательства и оказывать поддержку афганским властям.

Талибы накануне заявили, что взяли под контроль город Фарах, центр одноименной провинции, а также Пули-Хумри - центр северной провинции Баглан. Утром в среду они сообщили о захвате города Файзабад, центра провинции Бадахшан.

Таким образом, под контролем боевиков находится уже восемь административных центров.

Как сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, талибы в настоящий момент контролируют 65% территории Афганистана.

Автор фото, EPA

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала "Талибан" остановить кровопролитие и вернуться за стол переговоров, однако талибы пока отвергали подобные призывы.

В Дохе в среду пройдет очередная встреча участников расширенной "тройки" по афганскому мирному урегулированию, в которой примут участие представители России, США, Китая и Пакистана.

Автор фото, PSG Подпись к фото, Лионель Месси и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи

Шестикратный обладатель "Золотого мяча", аргентинец Лионель Месси подписал контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен".

Контракт подписан по схеме "2+1" с возможностью продления до июня 2024 года. Месси будет выступать под номером 30 и получать, по данным французских СМИ, 35 млн евро за сезон.

"С нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливые игроки и персонал. Я полон решимости сделать что-то особенное для клуба и болельщиков ", - сказал Месси после подписания контракта.

Во вторник Лионель Месси с женой и детьми прилетел из Барселоны в Париж, где прошел медицинское обследование перед подписанием контракта. В среду ПСЖ проведет пресс-конференцию, на которой официально представит Месси.

На прошлой неделе футбольный клуб "Барселона", за который Месси выступал всю свою карьеру, объявил, что не подпишет новый контракт с 34-летним аргентинцем, который стал свободным агентом.

Сам футболист рассказал, что сделал все возможное, чтобы остаться, и готов был пойти на понижение зарплаты, но подписать новый контракт было невозможно из-за жестких правил Ла Лиги и долгов каталонского клуба.

С "Барсой" Месси завоевал 36 трофеев и забил невероятные 672 гола.

Автор фото, Getty Images

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо во вторник объявил, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

"Я считаю, что в сложившихся обстоятельствах лучше всего будет, если я отойду в сторону и дам правительству заниматься своим делом", - сказал он в обращении к жителям штата.

В прошлом году 11 женщин, в том числе сотрудницы Куомо, обвинили губернатора в домогательствах. Они утверждали, что он щупал и целовал их, а также сажал к себе на колени и хватал за грудь.

Эти детали подтвердились в ходе расследования, итоги которого неделю назад обнародовала генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Куомо отвергал обвинения и заявлял, что его действия были лишены сексуального подтекста.

Президент США Джо Байден, который ранее призывал губернатора уйти в отставку, накануне заявил, что уважает решение Куомо.

Автор фото, Los Angeles Times

Голосование, прошедшее вечером во вторник в Сенате США, в Вашингтоне расценили как крупнейшую политическую победу президента Джо Байдена. Законодатели утвердили законопроект, который предполагает выделить $1 трлн на модернизацию инфраструктуры страны.

Согласно опубликованному Белым домом плану, администрация собирается потратить $40 млрд на ремонт мостов в стране, $66 млрд на восстановление железнодорожной сети, $39 млрд на модернизацию системы общественного транспорта, $55 млрд на обеспечение доступа для граждан к чистой воде, и, наконец, $66 млрд на развитие сети высокоскоростного интернета. Еще $7,5 млрд должно пойти на строительство станций зарядки для электромобилей по всей стране.

Этот законопроект является лишь частью плана по восстановлению экономики страны размером в $2,6 трлн, на принятии которого настаивают в Белом доме.

Переговоры между представителями ведущих партий на Капитолийском холме продолжались несколько месяцев. В итоге 69 законодателей, в том числе 19 республиканцев и все без исключения демократы поддержали законопроект. 30 сенаторов выступили против.

"Принятие этого закона показывает, что мы можем работать вместе, - заявил президент Байден, комментируя итог переговоров между демократами и республиканцами в Сенате. - Я знаю очень многих людей, которые считают, что время межпартийных соглашений прошло, но я в это никогда не верил".

Демократы, впрочем, не собираются останавливаться на достигнутом и планируют начать обсуждение еще более масштабного законопроекта в $3,5 трлн, который предполагает создание системы бесплатных детских садов и расширение социальных программ, в том числе программы медицинской помощи для малоимущих Medicare.

Для утверждения подобной инициативы в Сенате потребуется лишь 50 голосов, которыми демократы уже располагают. Это намерение уже вызвало недовольные комментарии республиканцев, обвинивших своих оппонентов в нарушении едва достигнутого межпартийного соглашения.

"Сегодня есть хорошие, а есть плохие новости, - заметила сенатор от штата Аляска, республиканка Лиса Мурковски. - Хорошие - это то, что мы вместе приняли историческое решение в Сенате. Плохие, это то, что уже через несколько часов демократы опять занялись своими партийными играми".

Как отмечает Financial Times, принятие законопроекта о развитии инфраструктуры является редким примером двухпартийного компромисса. Президент США Джо Байден показал, что за 36 лет работы на Капитолийском холме научился заключать сделки, пишет издание в редакционной колонке.