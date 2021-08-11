В Германии задержали британца по подозрению в шпионаже на Россию
В Германии задержали гражданина Великобритании по подозрению в работе на российскую спецслужбу. По информации генпрокуратуры Германии, задержанный Дэвид С. работал в посольстве Британии в Берлине.
Его задержали в пригороде Берлина Потсдаме.
Как сказано в заявлении федеральной прокуратуры, он был завербован не позднее ноября 2020 года и "по меньшей мере один раз передал представителю российской разведки документы, к которым имел доступ по работе, получив за это неустановленную сумму наличными".
Дэвид С. - гражданин Соединенного Королевства. Он работал в посольстве как нанятый на месте сотрудник и дипломатического статуса не имел.
Его задержание стало результатом совместной британо-германской операции, заявили немецкие прокуроры.
В британской полиции подтвердили задержание и добавили, что речь идет о 57-летнем британце.
В квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски. В среду 10 августа судья определит для него меру пресечения.
Российские власти пока не комментируют случившееся.
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