"Дипломатия заложников": китайский суд приговорил канадца Майкла Спейвора к 11 годам тюрьмы за шпионаж
Суд Китая признал канадского бизнесмена виновным в шпионаже и приговорил его к 11 годам тюремного заключения. Майкл Спейвор содержится под стражей с 2018 года после того, как его арестовали вместе с другим канадцем, экс-дипломатом Майклом Ковригом.
Этот приговор - очередной виток в "дипломатии заложников". Китай требует от Канады освободить Мэн Ваньчжоу, финансового директора китайского технологического гиганта Huawei, экстрадиции которой добиваются США, где ее обвиняют в промышленном шпионаже.
Критики обвиняют Китай в использовании Спейвора и Коврига в качестве козырной карты в игре под названием "дипломатия заложников".
"За шпионаж и выдачу государственных секретов за границу Спейвор приговорен к 11 годам тюремного заключения с конфискацией личных вещей на сумму 50 000 юаней (7715 долларов США) и депортацией", - сказано в сегодняшнем заявлении суда, вынесшего приговор.
В заявлении не указано, когда состоится депортация, но Китай обычно депортирует осужденных иностранцев только после того, как они отбыли срок тюремного заключения.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал приговор "абсолютно неприемлемым и несправедливым".
"Приговор Спейвору был вынесен после более чем двух с половиной лет произвольного задержания, отсутствия прозрачности в судебном процессе и судебного разбирательства, которое не отвечало даже минимальным стандартам, требуемым международным правом", - сказал он.
Закрытые слушания
Спейвор был арестован в 2018 году, всего через несколько дней после задержания Мэн Ваньчжоу, и позже ему было предъявлено обвинение в шпионаже. Его первый судебный процесс, состоявшийся в марте, окончился без приговора.
Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс. Ее обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана, которых она пыталась обойти, предоставляя банкам недостоверные сведения.
Китай предупреждал Канаду о последствиях, если Мэн Ваньчжоу не будет освобождена. Она находится в Ванкувере, и в эти дни суд решает вопрос о ее экстрадиции в США.
За время, прошедшее после ареста Мэн Ваньчжоу, Китай приговорил четырех канадцев к смертной казни по обвинению в распространении наркотиков.
Канадским дипломатам, в том числе поверенному в делах в Китае, было отказано в в возможности участвовать в судебном заседании по делу Спейвора.
Спейвор - один из основателей Paektu Cultural Exchange, организации, которая способствует развитию международных деловых и культурных связей с Северной Кореей.
Посол Канады в Китае Доминик Бартон заявил, что осуждает приговор и надеется на апелляцию. После приговора он посетил Спейвора в центре заключения на северо-востоке Китая. Бартон сообщил, что Спейвор благодарит всех за поддержку, находится в хорошем настроении и хочет домой.
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