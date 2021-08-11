"Конец света". Лесные пожары в Алжире унесли жизни десятков человек
В Алжире горят леса: погибли по меньшей мере 65 человек, многие остаются в больницах. Министр внутренних дел Алжира Камел Бельджуд считает, что причиной десятков пожаров, возникших практически одновременно в разных местах, могут быть поджоги.
Наиболее пострадавшим городом стал Тизи-Узу, один из самых густонаселенных городов области Кабилия. Там сгорели дома и университетские общежития, людям пришлось спасаться бегством.
Горный регион Кабилия, расположенный в 100 км к востоку от столицы Алжира, усеян деревнями, которые находятся в труднодоступных местах. В Кабилие проживает берберское население Северной Африки.
Здесь и в обычные время недостаточно воды, во время пожаров это и стало причиной большого числа жертв, в том числе среди солдат.
Для тушения огня им и местным жителям приходилось использовать подручные средства. В регионе нет водосбросных самолетов.
Местные жители описывают происходящее как конец света. "Нам очень страшно. Весь холм, на котором стоит наша деревня, превратился в гигантский столб пламени", - сказала в интервью агентству Франс пресс жительница пострадавшего региона.
Президент страны Абдельмаджид Теббун назвал солдат, которые спасали людей ценой собственной жизни, мучениками.
В стране объявлен трехдневный национальный траур.
Главная цель правительства сейчас - не допустить новых жертв, но огонь распространяется по стране довольно быстро. Власти считают, что причиной пожаров стали намеренные поджоги.
"Только преступные руки могут быть причиной одновременного возникновения около 50 пожаров в нескольких населенных пунктах", - заявил министр внутренних дел Алжира Камел Бельджуд.
При этом никаких обвинений пока никому не предъявлено.
Лесные пожары охватили большую часть Алжира, Турции и Греции на прошлой неделе. Ученые и экологи считают, что основная причина пожаров - экстремально высокая температура.
А она, в свою очередь, вызвана изменением климата, происходящим из-за выбросов в атмосферу углекислого газа.
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