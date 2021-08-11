"Конец света". Лесные пожары в Алжире унесли жизни десятков человек

11 августа 2021

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Алжире бушуют сильнейшие за всю историю страны лесные пожары

В Алжире горят леса: погибли по меньшей мере 65 человек, многие остаются в больницах. Министр внутренних дел Алжира Камел Бельджуд считает, что причиной десятков пожаров, возникших практически одновременно в разных местах, могут быть поджоги.

Наиболее пострадавшим городом стал Тизи-Узу, один из самых густонаселенных городов области Кабилия. Там сгорели дома и университетские общежития, людям пришлось спасаться бегством.

Горный регион Кабилия, расположенный в 100 км к востоку от столицы Алжира, усеян деревнями, которые находятся в труднодоступных местах. В Кабилие проживает берберское население Северной Африки.

Здесь и в обычные время недостаточно воды, во время пожаров это и стало причиной большого числа жертв, в том числе среди солдат.

Для тушения огня им и местным жителям приходилось использовать подручные средства. В регионе нет водосбросных самолетов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В горящих районах местным жителям и пожарным не хватало воды и техники для борьбы с огнем

Местные жители описывают происходящее как конец света. "Нам очень страшно. Весь холм, на котором стоит наша деревня, превратился в гигантский столб пламени", - сказала в интервью агентству Франс пресс жительница пострадавшего региона.

Президент страны Абдельмаджид Теббун назвал солдат, которые спасали людей ценой собственной жизни, мучениками.

В стране объявлен трехдневный национальный траур.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В пострадавших районах выгорели оливковые деревья и сгорел скот, оставив местных жителей не только без домов, но и без единственного источника дохода

Главная цель правительства сейчас - не допустить новых жертв, но огонь распространяется по стране довольно быстро. Власти считают, что причиной пожаров стали намеренные поджоги.

"Только преступные руки могут быть причиной одновременного возникновения около 50 пожаров в нескольких населенных пунктах", - заявил министр внутренних дел Алжира Камел Бельджуд.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Деревни, вокруг которых горят леса, находятся в труднодоступных районах, где вода всегда была в дефиците

При этом никаких обвинений пока никому не предъявлено.

Лесные пожары охватили большую часть Алжира, Турции и Греции на прошлой неделе. Ученые и экологи считают, что основная причина пожаров - экстремально высокая температура.