Афганистан: под контролем талибов девять провинций, Байден призывает афганцев бороться

23 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Почти во все крупные города Афганистана стекаются беженцы

Движение "Талибан" (признано экстремистским и запрещено в России) захватило еще три районных центра на севере Афганистана. Бои идут все ближе к Кабулу, а источники в правительстве США говорят, что столица может пасть за три месяца.

Во вторник вечером боевики "Талибана" заявили, что взяли под контроль город Фарах, центр одноименной провинции, а также Пули-Хумри - центр северной провинции Баглан. Утром в среду они сообщили о захвате города Файзабад, центра провинции Бадахшан.

Таким образом, под контролем боевиков находится уже девять из 34 административных центров Афганистана. По данной накануне оценке Евросоюза, талибы контролируют 65% территории страны, под угрозой нападения еще 11 городов.

Пули-Хумри, который "Талибан" накануне назвал одной из своих целей, сдался после долгих боев. "Днем талибы прорвались сквозь линию фронта в нескольких направлениях. После тяжелых боев чиновники и силы безопасности отступили из здания правительства, офиса спецслужб и главного полицейского участка. Бои продолжаются. Мы решаем, куда отступить", - рассказал один из городских чиновников утром в среду журналисту газеты Guardian.

В соцсетях появились ролики, предположительно, отступления правительственных войск из Пули-Хумри, но их подлинность не подтверждена.

В Бадахшане армия тоже отступила после боев, сказал в беседе с агентством Рейтер представитель правительства провинции Джавад Муджадиди. С падением ее столицы, Файзабада, талибы "получили контроль над всем северо-востоком," добавил он. Провинция Бадахшан граничит с Таджикистаном, Пакистаном и Китаем.

В среду министр финансов Афганистана Халид Пайенда подал в отставку и покинул страну, сообщает агентство Блумберг. Причиной отставки в министерстве назвали захват "Талибаном" важных таможенных пунктов на границах страны и потери бюджета.

Президент страны Ашраф Гани в среду вылетел в Мазари-Шариф, который экстремисты называли одной из своих следующих целей. Он встретится с бывшими полевыми командирами - лидером таджикской диаспоры Атто Мухаммади Нуром и Абдулом-Рашидом Дустумом.

"Боритесь за свою нацию"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Почему "Талибан" снова набирает силу. Пять главных вопросов

Талибан активизировал наступление после того, как Афганистан начали покидать американские войска. По словам экспертов, это почти парализовало работу ВВС страны - до 80% их персонала, включая технический, составляли зарубежные военные.

Договоренности с "Талибаном" о выводе войск США достигли еще при администрации Трампа, однако во вторник вечером президент Джо Байден заявил, что не жалеет о выводе войск.

"Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы тренировали и снабдили современным оборудованием 300 тысяч сотрудников афганских сил безопасности. Мы потеряли тысячи человек, - сказал Байден. - Они должны бороться. Их больше, чем талибов".

Между тем по оценке американских военных источников, которые цитирует Washington Post, Кабул при нынешнем развитии событий может быть захвачен в срок от 30 до 90 дней.

Положение обостряет ситуация с беженцами. Из захваченного талибами в конце прошлой недели Кундуза бегут тысячи человек, рассказывая о телах на улицах города.

Тем не менее жизнь в городе продолжается. "Люди открывают магазины, но в их глазах виден страх", - говорит еще один беженец.