Афганистан: под контролем талибов девять провинций, Байден призывает афганцев бороться
Движение "Талибан" (признано экстремистским и запрещено в России) захватило еще три районных центра на севере Афганистана. Бои идут все ближе к Кабулу, а источники в правительстве США говорят, что столица может пасть за три месяца.
Во вторник вечером боевики "Талибана" заявили, что взяли под контроль город Фарах, центр одноименной провинции, а также Пули-Хумри - центр северной провинции Баглан. Утром в среду они сообщили о захвате города Файзабад, центра провинции Бадахшан.
Таким образом, под контролем боевиков находится уже девять из 34 административных центров Афганистана. По данной накануне оценке Евросоюза, талибы контролируют 65% территории страны, под угрозой нападения еще 11 городов.
Пули-Хумри, который "Талибан" накануне назвал одной из своих целей, сдался после долгих боев. "Днем талибы прорвались сквозь линию фронта в нескольких направлениях. После тяжелых боев чиновники и силы безопасности отступили из здания правительства, офиса спецслужб и главного полицейского участка. Бои продолжаются. Мы решаем, куда отступить", - рассказал один из городских чиновников утром в среду журналисту газеты Guardian.
В соцсетях появились ролики, предположительно, отступления правительственных войск из Пули-Хумри, но их подлинность не подтверждена.
В Бадахшане армия тоже отступила после боев, сказал в беседе с агентством Рейтер представитель правительства провинции Джавад Муджадиди. С падением ее столицы, Файзабада, талибы "получили контроль над всем северо-востоком," добавил он. Провинция Бадахшан граничит с Таджикистаном, Пакистаном и Китаем.
В среду министр финансов Афганистана Халид Пайенда подал в отставку и покинул страну, сообщает агентство Блумберг. Причиной отставки в министерстве назвали захват "Талибаном" важных таможенных пунктов на границах страны и потери бюджета.
Президент страны Ашраф Гани в среду вылетел в Мазари-Шариф, который экстремисты называли одной из своих следующих целей. Он встретится с бывшими полевыми командирами - лидером таджикской диаспоры Атто Мухаммади Нуром и Абдулом-Рашидом Дустумом.
"Боритесь за свою нацию"
Талибан активизировал наступление после того, как Афганистан начали покидать американские войска. По словам экспертов, это почти парализовало работу ВВС страны - до 80% их персонала, включая технический, составляли зарубежные военные.
Договоренности с "Талибаном" о выводе войск США достигли еще при администрации Трампа, однако во вторник вечером президент Джо Байден заявил, что не жалеет о выводе войск.
"Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы тренировали и снабдили современным оборудованием 300 тысяч сотрудников афганских сил безопасности. Мы потеряли тысячи человек, - сказал Байден. - Они должны бороться. Их больше, чем талибов".
Между тем по оценке американских военных источников, которые цитирует Washington Post, Кабул при нынешнем развитии событий может быть захвачен в срок от 30 до 90 дней.
Положение обостряет ситуация с беженцами. Из захваченного талибами в конце прошлой недели Кундуза бегут тысячи человек, рассказывая о телах на улицах города.
Тем не менее жизнь в городе продолжается. "Люди открывают магазины, но в их глазах виден страх", - говорит еще один беженец.
Военные эксперты предупреждают, что в случае поражения правительственных сил Афганистан может стать новой базой международного терроризма, которая будет использоваться для нанесения ударов, в том числе, и по Европе. Особенно это вероятно, если страна распадется на части в результате конфликта.
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