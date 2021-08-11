Гибкие и складные: Samsung представила смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3

час назад

Автор фото, Samsung.com

Компания Samsung представила две новых модели телефонов с гибким экраном - Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Оба смартфона - складные, с гибким экраном-пленкой. Кроме того, продемонстрированы новые умные часы Galaxy Watch 4 и беспроводные наушники Galaxy Buds.

Презентация Samsung Galaxy Unpacked транслировалась в прямом эфире на YouTube и в соцсетях.

Новые складные телефоны используют процессор Snapdragon 888 - такой же как, к примеру, у Google Pixel 4a. Обе модели защищены от воды, в отличие от предыдущих моделей линейки Fold, от которых они почти не отличаются по дизайну. Впрочем, в компании утверждают, что эти модели легче и прочнее предшественников - благодаря использованию новых материалов.

Автор фото, Samsung.com

Galaxy Z Fold 3 раскрывается вдоль, как книга. Гибкая поверхность 7,55-дюймового дисплея складывается внутрь, но на экране не должно появляться складок - линия сгиба совершенно незаметна.

Экран покрыт антибликовым покрытием и в разложенном состоянии вырастает почти до размеров планшета; по бокам расположены две колонки с объемным звуком.

Снаруши у телефона другой экран, на 6,23 дюйма. Оба дисплея обновляются с частотой 120 Гц.

На задней стороне смартфона - три камеры с разрешением 12 мегапикселей, на фронтальной стороне - одна, с разрешением 10 мп. Еще одна камера, для селфи, находится под дисплеем.

Телефон будет работать со специальной ручкой S-Pen, которая позволит быстро записывать на экране информацию от руки, рисовать и управлять телефоном дистанционно.

Автор фото, Samsung.com

Galaxy Z Flip 3 выглядит меньше, чем привычный смартфон, и раскрывается горизонтально, как пудреница. Снаружи у него маленький внешний дисплей для уведомлений, который может служить также видоискателем. В компании называют телефон самым стильным продуктом в ее истории.

Основной дисплей тоже гибкий, с диагональю 6,5 дюйма и с частотой обновления 120 Гц. Рядом с ним расположена селфи-камера. С помощью маленького экрана на передней панели можно, не открывая смартфон, снять видео или управлять плеером.

По сравнению с предыдущей моделью Flip 2, вышедшей в 2020 году, тоже с гибким экраном, Flip 3 на 300 долларов дешевле и стоит 999 долларов. Самая дешевая модель Fold 3 обойдется владельцу в 1799 долларов.

Автор фото, Samsung.com Подпись к фото, Умные часы Galaxy Watch 4 могут измерить долю жира в организме носителя

Компания также представила новые умные часы Galaxy Watch 4 и беспроводные наушники. Водонепроницаемые часы выйдут в трех размерах и будут выдерживать погружение на 50 метров. В компании утверждают, что они работают и без смартфона Samsung.

Часы рекомендуют владельцу время для прогулок и сна, а когда человек спит, замеряют уровень кислорода в его крови. Технология BIA позволяет замерять долю жира и мышц в теле носителя с помощью слабого электрического импульса.

Наушники - зелёные, розовые, чёрные или белые - будут стоить около 200 долларов.

Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 поступят в магазины США и Европы 27 августа. По словам аналитика компании Cape Investment & Securities Пак Сунь-Суна, складные телефоны могут иметь большое будущее.

"Точно есть запрос на большие экраны, потому что люди потребляют больше медиаконтента, а складная форма - это единственный способ сделать так, чтобы большой экран было легко носить с собой... Проблема в цене," - сказал аналитик в беседе с агентством Рейтер.