На москвичку, протестовавшую с арбалетом на дереве, завели уголовное дело
Против москвички Ольги Кузьминой, которая протестуя против стройки возле парка забралась на дерево с арбалетом, возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Как сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Кузьминой Татьяну Соломину, следствие считает, что активистка действовала не одна и "вступила в преступный сговор с неустановленными лицами". Дело возбудил следственный отдел ОВД "Лосиноостровский".
Сейчас Кузьмина находится под административным арестом - накануне суд арестовал ее на шесть суток, признав виновной в неповиновении требованиям полицейских (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ) и повторном нарушении правил участия в публичных акциях (ч.8 ст.20.8 КоАП РФ).
Отбывать арест Кузьмину отправили в центр временного содержания иностранных граждан в подмосковной деревне Сахарово. На условия содержания в этом центре массово жаловались задержанные на акциях в поддержку Алексея Навального, проходивших этой зимой.
В понедельник, 9 августа, Кузьмина забралась на дерево в Бабушкинском парке и привязала себя к ветвям, выступая против строительства дома по программе реновации. При себе у активистки был арбалет.
Кузьмина отказывалась слезать с дерева и, как рассказывал директор парка Игорь Бускин, якобы направила арбалет в сторону поднявшихся к ней спасателей.
По словам адвоката Кузьминой, следствие отметило, что арбалет не является холодным оружием и может быть использован для занятий спортом и отдыха.
Ранее адвокат также подчеркивала, что арбалет был признан непригодным для стрельбы из-за неисправности механизма.
Накануне в квартире Кузьминой прошел обыск. По словам матери активистки, следователи забрали из квартиры всю технику и электронные носители. Мать Кузьминой в среду вечером допросили в качестве свидетеля по делу о хулиганстве, передает "ОВД-Инфо".
Кузьмина протестовала против строительства дома по программе реновации рядом с парком на улице Шушенской.
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