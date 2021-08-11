На москвичку, протестовавшую с арбалетом на дереве, завели уголовное дело

час назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Против москвички Ольги Кузьминой, которая протестуя против стройки возле парка забралась на дерево с арбалетом, возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Кузьминой Татьяну Соломину, следствие считает, что активистка действовала не одна и "вступила в преступный сговор с неустановленными лицами". Дело возбудил следственный отдел ОВД "Лосиноостровский".

Сейчас Кузьмина находится под административным арестом - накануне суд арестовал ее на шесть суток, признав виновной в неповиновении требованиям полицейских (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ) и повторном нарушении правил участия в публичных акциях (ч.8 ст.20.8 КоАП РФ).

Отбывать арест Кузьмину отправили в центр временного содержания иностранных граждан в подмосковной деревне Сахарово. На условия содержания в этом центре массово жаловались задержанные на акциях в поддержку Алексея Навального, проходивших этой зимой.

В понедельник, 9 августа, Кузьмина забралась на дерево в Бабушкинском парке и привязала себя к ветвям, выступая против строительства дома по программе реновации. При себе у активистки был арбалет.

Кузьмина отказывалась слезать с дерева и, как рассказывал директор парка Игорь Бускин, якобы направила арбалет в сторону поднявшихся к ней спасателей.

По словам адвоката Кузьминой, следствие отметило, что арбалет не является холодным оружием и может быть использован для занятий спортом и отдыха.

Ранее адвокат также подчеркивала, что арбалет был признан непригодным для стрельбы из-за неисправности механизма.

Накануне в квартире Кузьминой прошел обыск. По словам матери активистки, следователи забрали из квартиры всю технику и электронные носители. Мать Кузьминой в среду вечером допросили в качестве свидетеля по делу о хулиганстве, передает "ОВД-Инфо".