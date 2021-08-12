Ректора РГСУ Наталью Починок отстранили. Вуз критиковали за династийность и "фабрику диссертаций"

9 часов назад

Автор фото, Maxim Grigoryev/Tass Подпись к фото, Наталья Починок возглавляла РГСУ с 2014 года

Минобрнауки подтвердило, что временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок. До 6 сентября в вузе будет проводиться проверка, сообщили в ведомстве.

Отстранение Починок вступило в силу еще 30 июля, среди оснований для этого решения министерство указало в том числе закон о противодействии коррупции, сообщало издание DOXA. Исполняющим обязанности ректора был назначен Андрей Хамров.

"Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она [Починок] отстранена от должности. Были выявлены [минобрнауки] недостатки в ее декларации о доходах, но проверка идет, возможно, там все нормально. Мы ждем заключения", - рассказал Хамров РБК во вторник.

РГСУ не раз оказывался в центре скандалов из-за плагиата в диссертациях и незаконного отчисления студентов. Родственники одного из прошлых ректоров до сих пор занимают в вузе несколько руководящих позиций.

За что критиковали РГСУ

Ректоры-плагиаторы

В сентябре 2019 года сообщество "Диссернет" опубликовало доклад "Ректоры России": у 64 ректоров в диссертациях нашли плагиат.

У девяти ректоров, согласно выводам "Диссернета", плагиат в диссертационных работах сопровождается произвольной заменой эмпирических данных (то есть фальсификацией научного исследования в форме научного подлога). Среди этих руководителей упоминалась и ректор РГСУ Наталья Починок.

Сама она назвала критику "псевдоисследованием". "Эта организация очень спорная, и их мнение в научной среде уже давно не поддерживается ни ВАКом (Высшая аттестационная комиссия), ни вообще. Поэтому, я не знаю. Не видела. Трудно комментировать", - прокомментировала она радиостанции "Говорит Москва".

Проблемы с плагиатом были и у предыдущего ректора РГСУ - Лидии Федякиной. В апреле 2014 года ВАК признала наличие некорректных заимствований в ее докторской диссертации. Через два дня министр образования Дмитрий Ливанов уволил ректора.

Годом ранее о плагиате в диссертации Федякиной также сообщало сообщество "Диссернет". Один из экспертов сообщества - журналист Сергей Пархоменко - утверждал, что больше половины страниц в научной работе руководителя вуза содержали некорректные заимствования из девяти чужих сочинений.

Как появился РГСУ

Российский государственный социальный университет образован в 1991 году на базе Московской высшей партийной школы (МВПШ).

Основателем и первым ректором РГСУ стал доктор исторических наук, профессор Василий Жуков, который до этого преподавал в Воронежском политехническом институте. За свою работу Жуков дважды получал орден "За заслуги перед отечеством" (III и IV степени) из рук президента Владимира Путина. В 2011 году Жуков попал на второе место в списке ректоров России от минобрнауки с наибольшим доходом ( 579,4 тыс. рублей в месяц).

Автор фото, Emmanuil Yevzerikhin/TASS Подпись к фото, В здании РГСУ ранее располагался Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС

В 2012 году Жуков ушел с поста ректора РГСУ, преемницей стала его 32-летняя дочь Лидия Федякина. На тот момент она имела звания профессора и доктора педагогических наук.

После отставки Федякиной в 2014 году ее место заняла Наталья Починок, вдова бывшего министра труда и соцразвития России Александра Починка. До этого она работала в банковской сфере и преподавала на кафедре налоговой политики РЭА имени Плеханова.

"Фабрика диссертаций"

Исследователи из "Диссернета" неоднократно называли РГСУ "фабрикой фиктивных диссертаций". В плагиат и подлоге в диссертациях участники сообщества обвиняли не только обычных преподавателей и сотрудников вуза, но и его руководство и защищающихся там чиновников. Например, предполагаемый плагиат находили в кандидатской диссертации депутата Госдумы Андрея Мурги и докторской диссертации экс-министра культуры Владимира Мединского. В итоге обоим удалось сохранить свои степени.

После скандала с ректором Федякиной и смены руководства вуза в РГСУ начались масштабные проверки защищенных ранее диссертаций, некоторые из которых в итоге были признаны недействительными. Тогда же Рособрнадзор начал массово лишать лицензий российские вузы по итогам проверок по всей стране.

В августе 2014 года министерство образования впервые отреагировало на заявление "Диссернета" с просьбой лишить ученой степени сотрудника, уличенного в плагиате. Докторской степени лишилась старший преподаватель РГСУ Галина Жукова, сестра Лидии Федякиной. "Диссернет" называл ее "самым молодым доктором наук в России".

На тот момент в вузе была трудоустроена практически вся семья его основателя Василия Жукова: помимо дочерей Людмилы Федякиной и Галины Жуковой, там работала его супруга Галина (занимала должность проректора), а также супруг Лидии Федякиной Виталий (тоже проректор). Со сменой руководства в 2014 году все они были выведены из руководящего состава вуза.

Автор фото, Gavriil Grigorov Подпись к фото, Лидия Федякина лишилась поста ректора из-за плагиата в диссертации

Василий Жуков пытался через суд оспорить решение об увольнении своей дочери. В августе 2014 года его избили неизвестные в московском парке "Сокольники". Позднее бывший ректор связал нападение с руководством минобрнауки, которое принимало решение об увольнении Федякиной.

После масштабных проверок и "чисток" в РГСУ общественная критика в адрес вуза не прекратилась. В 2018-м году "Диссернет" поставил вуз на четвертое место в рейтинге лидеров по числу защищенных диссертаций с признаками плагиата.

Русская служба Би-би-си отправила запрос в пресс-службу РГСУ по поводу ситуации с плагиатом в диссертациях и ожидает ответа.

Сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин называет РГСУ "проклятым местом", которое продолжало оставаться одним из лидеров по фальшивым диссертациям даже после смены ректора.

"Когда поменялась власть [в вузе], мы всячески надеялись, что госпожа Починок наведет там порядок и сделает нормальный университет. К сожалению, она этого сделать не смогла или не захотела, учитывая, что в ее диссертации тоже был найден подлог. Кроме того, интересы и связи Жуковых никуда не делись с их уходом, и если бы начались увольнения, то вуз бы просто остался без преподавателей", - сказал Заякин в беседе с Би-би-си.

По мнению профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Григория Юдина, качество преподавания в РГСУ всегда было на довольно низком уровне.

"Я помню, как слушал там лекции, и это было просто зачитывание по учебнику какого-то материала. Я не знаю никаких заслуживающих внимания исследований из этого вуза. Возможно, люди поступают туда, просто увидев красивый кампус, но на занятиях там ничему научиться невозможно", - считает Юдин.

Массовое отчисление и жесткий карантин

Очередной скандал вокруг РГСУ разгорелся в апреле 2020 года, в самый разгар карантинных ограничений, введенных по всей стране из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало студенческое издание DOXA, за неделю с 15 по 23 апреля из вуза отчислили как минимум 200 человек. Официальной причиной отчисления значилось наличие академических задолженностей.

Но студенты рассказывали изданию, что их якобы не уведомляли о датах пересдач, назначали экзамены с нарушением сроков или вовсе отчисляли по ошибке.

В расследовании DOXA совместно с "Новой газетой" утверждалось, что администрация РГСУ якобы начала волну отчислений, чтобы освободить общежития от учащихся и сделать в здании ремонт.

В вузе подтвердили информацию об отчислении более 200 учащихся, но отрицали, что это связано с ремонтом общежития.

"Конкретно с 15 по 23 апреля за неуспешную третью попытку сдачи дисциплин из РГСУ было отчислено 239 студентов. Только десять из них проживали в общежитиях", - утверждали в РГСУ.

Сама Наталья Починок рассказывала радиостанции BFM, что с началом пандемии большинство студентов, проживавших в общежитиях, уехали домой, а оставшиеся попали в одно общежитие.

"Приказом РГСУ были введены временные правила проживания в общежитии, которые временно ограничили передвижение, вход и выход с территории общежития. Студенты в общежитии обеспечены круглосуточным медицинским наблюдением, бесплатным трехразовым питанием", - утверждала она.

Студентов жесткие карантинные условия не устроили. 1 мая учащиеся РГСУ рассказали изданию "Подъём", что по приказу ректора их заперли в общежитии, запретив покидать здание и заказывать еду, при том, что питание с начала мая стало платным. Тех, кто хотел уехать, предупреждали, что до 1 сентября их не пустят назад.

В конце апреля двое студентов вуза решили выйти из общежития в ближайшую аптеку, но охрана не хотела их выпускать и грозила отчислением. На видеозаписи в соцсетях издания DOXA видно как охрана пытается силой удержать студентов у выхода, и один из учащихся вызывает полицию. В итоге молодые вышли на улицу, но вскоре их отчислили за нарушение временных правил проживания в общежитии в пандемию.