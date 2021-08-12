Ректора РГСУ Наталью Починок отстранили. Вуз критиковали за династийность и "фабрику диссертаций"
Минобрнауки подтвердило, что временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок. До 6 сентября в вузе будет проводиться проверка, сообщили в ведомстве.
Отстранение Починок вступило в силу еще 30 июля, среди оснований для этого решения министерство указало в том числе закон о противодействии коррупции, сообщало издание DOXA. Исполняющим обязанности ректора был назначен Андрей Хамров.
"Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она [Починок] отстранена от должности. Были выявлены [минобрнауки] недостатки в ее декларации о доходах, но проверка идет, возможно, там все нормально. Мы ждем заключения", - рассказал Хамров РБК во вторник.
РГСУ не раз оказывался в центре скандалов из-за плагиата в диссертациях и незаконного отчисления студентов. Родственники одного из прошлых ректоров до сих пор занимают в вузе несколько руководящих позиций.
За что критиковали РГСУ
Ректоры-плагиаторы
В сентябре 2019 года сообщество "Диссернет" опубликовало доклад "Ректоры России": у 64 ректоров в диссертациях нашли плагиат.
У девяти ректоров, согласно выводам "Диссернета", плагиат в диссертационных работах сопровождается произвольной заменой эмпирических данных (то есть фальсификацией научного исследования в форме научного подлога). Среди этих руководителей упоминалась и ректор РГСУ Наталья Починок.
Сама она назвала критику "псевдоисследованием". "Эта организация очень спорная, и их мнение в научной среде уже давно не поддерживается ни ВАКом (Высшая аттестационная комиссия), ни вообще. Поэтому, я не знаю. Не видела. Трудно комментировать", - прокомментировала она радиостанции "Говорит Москва".
Проблемы с плагиатом были и у предыдущего ректора РГСУ - Лидии Федякиной. В апреле 2014 года ВАК признала наличие некорректных заимствований в ее докторской диссертации. Через два дня министр образования Дмитрий Ливанов уволил ректора.
Годом ранее о плагиате в диссертации Федякиной также сообщало сообщество "Диссернет". Один из экспертов сообщества - журналист Сергей Пархоменко - утверждал, что больше половины страниц в научной работе руководителя вуза содержали некорректные заимствования из девяти чужих сочинений.
Как появился РГСУ
Российский государственный социальный университет образован в 1991 году на базе Московской высшей партийной школы (МВПШ).
Основателем и первым ректором РГСУ стал доктор исторических наук, профессор Василий Жуков, который до этого преподавал в Воронежском политехническом институте. За свою работу Жуков дважды получал орден "За заслуги перед отечеством" (III и IV степени) из рук президента Владимира Путина. В 2011 году Жуков попал на второе место в списке ректоров России от минобрнауки с наибольшим доходом ( 579,4 тыс. рублей в месяц).
В 2012 году Жуков ушел с поста ректора РГСУ, преемницей стала его 32-летняя дочь Лидия Федякина. На тот момент она имела звания профессора и доктора педагогических наук.
После отставки Федякиной в 2014 году ее место заняла Наталья Починок, вдова бывшего министра труда и соцразвития России Александра Починка. До этого она работала в банковской сфере и преподавала на кафедре налоговой политики РЭА имени Плеханова.
"Фабрика диссертаций"
Исследователи из "Диссернета" неоднократно называли РГСУ "фабрикой фиктивных диссертаций". В плагиат и подлоге в диссертациях участники сообщества обвиняли не только обычных преподавателей и сотрудников вуза, но и его руководство и защищающихся там чиновников. Например, предполагаемый плагиат находили в кандидатской диссертации депутата Госдумы Андрея Мурги и докторской диссертации экс-министра культуры Владимира Мединского. В итоге обоим удалось сохранить свои степени.
После скандала с ректором Федякиной и смены руководства вуза в РГСУ начались масштабные проверки защищенных ранее диссертаций, некоторые из которых в итоге были признаны недействительными. Тогда же Рособрнадзор начал массово лишать лицензий российские вузы по итогам проверок по всей стране.
В августе 2014 года министерство образования впервые отреагировало на заявление "Диссернета" с просьбой лишить ученой степени сотрудника, уличенного в плагиате. Докторской степени лишилась старший преподаватель РГСУ Галина Жукова, сестра Лидии Федякиной. "Диссернет" называл ее "самым молодым доктором наук в России".
На тот момент в вузе была трудоустроена практически вся семья его основателя Василия Жукова: помимо дочерей Людмилы Федякиной и Галины Жуковой, там работала его супруга Галина (занимала должность проректора), а также супруг Лидии Федякиной Виталий (тоже проректор). Со сменой руководства в 2014 году все они были выведены из руководящего состава вуза.
Василий Жуков пытался через суд оспорить решение об увольнении своей дочери. В августе 2014 года его избили неизвестные в московском парке "Сокольники". Позднее бывший ректор связал нападение с руководством минобрнауки, которое принимало решение об увольнении Федякиной.
После масштабных проверок и "чисток" в РГСУ общественная критика в адрес вуза не прекратилась. В 2018-м году "Диссернет" поставил вуз на четвертое место в рейтинге лидеров по числу защищенных диссертаций с признаками плагиата.
Русская служба Би-би-си отправила запрос в пресс-службу РГСУ по поводу ситуации с плагиатом в диссертациях и ожидает ответа.
Сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин называет РГСУ "проклятым местом", которое продолжало оставаться одним из лидеров по фальшивым диссертациям даже после смены ректора.
"Когда поменялась власть [в вузе], мы всячески надеялись, что госпожа Починок наведет там порядок и сделает нормальный университет. К сожалению, она этого сделать не смогла или не захотела, учитывая, что в ее диссертации тоже был найден подлог. Кроме того, интересы и связи Жуковых никуда не делись с их уходом, и если бы начались увольнения, то вуз бы просто остался без преподавателей", - сказал Заякин в беседе с Би-би-си.
По мнению профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Григория Юдина, качество преподавания в РГСУ всегда было на довольно низком уровне.
"Я помню, как слушал там лекции, и это было просто зачитывание по учебнику какого-то материала. Я не знаю никаких заслуживающих внимания исследований из этого вуза. Возможно, люди поступают туда, просто увидев красивый кампус, но на занятиях там ничему научиться невозможно", - считает Юдин.
Массовое отчисление и жесткий карантин
Очередной скандал вокруг РГСУ разгорелся в апреле 2020 года, в самый разгар карантинных ограничений, введенных по всей стране из-за пандемии коронавируса.
Как сообщало студенческое издание DOXA, за неделю с 15 по 23 апреля из вуза отчислили как минимум 200 человек. Официальной причиной отчисления значилось наличие академических задолженностей.
Но студенты рассказывали изданию, что их якобы не уведомляли о датах пересдач, назначали экзамены с нарушением сроков или вовсе отчисляли по ошибке.
В расследовании DOXA совместно с "Новой газетой" утверждалось, что администрация РГСУ якобы начала волну отчислений, чтобы освободить общежития от учащихся и сделать в здании ремонт.
В вузе подтвердили информацию об отчислении более 200 учащихся, но отрицали, что это связано с ремонтом общежития.
"Конкретно с 15 по 23 апреля за неуспешную третью попытку сдачи дисциплин из РГСУ было отчислено 239 студентов. Только десять из них проживали в общежитиях", - утверждали в РГСУ.
Сама Наталья Починок рассказывала радиостанции BFM, что с началом пандемии большинство студентов, проживавших в общежитиях, уехали домой, а оставшиеся попали в одно общежитие.
"Приказом РГСУ были введены временные правила проживания в общежитии, которые временно ограничили передвижение, вход и выход с территории общежития. Студенты в общежитии обеспечены круглосуточным медицинским наблюдением, бесплатным трехразовым питанием", - утверждала она.
Студентов жесткие карантинные условия не устроили. 1 мая учащиеся РГСУ рассказали изданию "Подъём", что по приказу ректора их заперли в общежитии, запретив покидать здание и заказывать еду, при том, что питание с начала мая стало платным. Тех, кто хотел уехать, предупреждали, что до 1 сентября их не пустят назад.
В конце апреля двое студентов вуза решили выйти из общежития в ближайшую аптеку, но охрана не хотела их выпускать и грозила отчислением. На видеозаписи в соцсетях издания DOXA видно как охрана пытается силой удержать студентов у выхода, и один из учащихся вызывает полицию. В итоге молодые вышли на улицу, но вскоре их отчислили за нарушение временных правил проживания в общежитии в пандемию.
Студенты обжаловали решение руководства университета. Проверка генпрокуратуры установила, что действия учащихся не нарушали положения указа мэра Москвы Сергея Собянина "О введении режима повышенной готовности". 28 августа 2020 года приказ об отчислении учащихся был отменен, и им удалось восстановиться в вузе.
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