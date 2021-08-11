Беларусь сократила штат посольства США и отозвала агреман на назначение посла
Беларусь в ответ на новые санкции США предписала американцам сократить штат посольства в Минске до пяти человек и отозвала согласие на кандидатуру нового посла.
"На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии", - цитирует агентство РИА Новости пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.
В понедельник США включили в свой санкционный список еще более 40 белорусских персон и компаний.
"Вместо того, чтобы проявить уважение к ясно выраженной воле народа, режим Лукашенко подтасовал результаты выборов, а затем развернул кампанию репрессий, чтобы подавить несогласных [...] Дать ответ на эти репрессии - обязанность каждого, кого заботят права человека, свободные и справедливые выборы. США вместе со своими союзниками и партнерами продолжат защищать права человека и свободу слова и призывать к ответу режим Лукашенко", - заявил по этому поводу президент США Джо Байден.
Одновременно с сокращением штата посольства США МИД Беларуси отозвал агреман (официальное согласие) на назначение новым послом США Джулии Фишер.
В начале недели президент Александр Лукашенко распорядился подготовить ответ на новые санкции США, а глава правительства Беларуси Роман Головченко заявил, что Белоруссия может также заблокировать импорт и транзит товаров из стран, которые ввели санкции.
Полноценных послов во главе дипмиссий США в Минске и Беларуси в Вашингтоне не было с 2008 года, но в прошлом году, перед самыми выборами президента Беларуси, отношения несколько потеплели, и Минск отправил в Америку нового посла, Олега Кравченко, а позже дал согласие на назначение Джулии Фишер.
Штат американского посольства в Минске был сокращен с 35 до пяти человек в 2008 году, недавно его снова расширили, а теперь Минск решил вернуться к прежнему положению.
После августовских президентских выборов, результаты которых белорусская оппозиция и внешний мир считают явно подтасованными, и жесткого подавления массовых протестов в Беларуси Евросоюз, США, Великобритания и их союзники поэтапно ввели санкции против членов руководства Беларуси, в том числе в отношении самого Лукашенко, десятков белорусских чиновников и силовиков, а также против некоторых компаний и целых секторов белорусской экономики.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды