СМИ: еще один российский ученый задержан по делу о госизмене

56 минут назад

Автор фото, Sergey Fadeychev/TASS

По подозрению в госизмене ФСБ задержала директора петербургского "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" Александра Куранова, сообщили СМИ. Он долгие годы занимался гиперзвуковыми технологиями. В суд поступило ходатайство о его аресте.

Лефортовский суд Москвы в четверг зарегистрировал ходатайство следствия об аресте гражданина России Куранова А.Л., задержанного по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщили в суде. Там не уточнили деталей, поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно", передает РИА Новости.

Инициалы задержанного совпадают с инициалами генерального директора петербургского "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) Куранова Александра Леонидовича, пишет Интерфакс. Комментариями следствия, представителей Куранова и НИПГС агентство не располагает.

Версии СМИ

Официальных данных по этому делу нет, но некоторые подробности сообщают СМИ со ссылкой на свои анонимные источники. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют суд просить об его аресте на два месяца", - сказал источник ТАСС.

Согласно данным из открытых источников, Куранов - 1948 года рождения, доктор технических наук, профессор кафедры cистем и технологий управления Петербургского государственного политехнического университета, гендиректор и главный конструктор НИПГС, которое входит холдинг "Ленинец". Куранов был уволен из университета в 2016 году, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

Автор фото, http://www.hypersonics.ru/ Подпись к фото, Александр Куранов значится гендиректором и главным конструктором НИПГС

Гендиректором холдинга в 1985 году был назначен Анатолий Турчак, отец секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака, напоминает РБК. Сейчас Турчак-старший - президент "Ленинца", а пост гендиректора занимает его старший сын Борис Турчак.

Следствие считает, что Куранов передал содержащие гостайну сведения о научных разработках, рассказал собеседник Интерфакса. "По предварительным данным, Куранов, долгие годы занимавшийся гиперзвуковыми технологиями, передал иностранному гражданину информацию закрытого характера об этих научных разработках", - сообщил источник агентства.

Другой источник Интерфакса уточнил, что Куранов участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата "Аякс". "Это разработка еще советских времен, которая однако всегда оставалась в поле интересов ученого. В двухтысячные годы работа по нему продолжалась", - пояснил он.

По его словам, в рамках этих разработок велась работа с представителями иностранных государств, "в частности, интерес проявляли представители США и Китая". Источник не знает, связано ли задержание Куранова с этими разработками.

На сайте НИПГС в разделе новости сказано, что 1-5 июля в Мюнхене состоялась конференция European Conference for Aeronautics and Space Sciences, на которой делегацией НИПГС был представлен доклад на тему "Конверсия углеводородного топлива в реакторах теплозащиты гиперзвуковых летательных аппаратов".

На сайте предприятия также указано, что Куранов участвует в международных ассоциациях, ведет работы по заказам многих стран мира. Он организовывал российско-американский симпозиум "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике", пишет РИА Новости.

"В группе риска по статье о госизмене - все, кто оперируют информацией и контактируют с зарубежными организациями и коллегами. По статистике профессий всех осужденных по 275-й статье ученые находятся на втором месте после военных", - говорится в комментарии в телеграм-канале адвоката Ивана Павлова, который ведут его коллеги (самому Павлову запрещено пользоваться интернетом).

В деле Куранова пока нет связи с другими учеными, обвиняемыми в госизмене, сказал Интерфаксу осведомленный источник: "Пока такой связи не усматривается, эти дела не связаны".

Другие дела

Это далеко не первое дело о госизмене, фигурантом которого становится известный российский ученый.

В частности, в апреле этого года Лефортовский суд арестовал ученого из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина. Согласно информации на сайте ЦАГИ, Голубкин - профессор, доктор технических наук и ответственный секретарь журнала "Ученые записки ЦАГИ". Он также преподает в Московском физико-техническом институте (МФТИ) на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики.

Научные публикации Голубкина посвящены конструкциям сверхзвуковых самолетов. Согласно данным сайта МФТИ, среди его научных интересов - обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

"Свою вину он не признает. Он - физик-теоретик, объяснял мне, чем занимается, какими вопросами теоретической физики. Доступа к гостайне он не имел", - говорил Би-би-си адвокат Голубкина Александр Тимошенко.

В декабре прошлого года в Москве по обвинению в госизмене арестовали Анатолия Губанова. СМИ тогда узнали, что это ученый-физик из ЦАГИ, который занимается высокоскоростными летательными аппаратами. Губанов занимался изучением тем работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, по которым написал 119 научных работ на русском и английском языках.

Тимошенко в разговоре с Би-би-си не смог сказать, связан ли арест Голубкина с делом Губанова, сославшись на "определенные обязательства".

В июле 2017 года за решеткой оказался научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) 75-летний Виктор Кудрявцев. 29 апреля этого года Кудрявцев умер на 78-м году жизни.