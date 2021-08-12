На Камчатке разбился вертолет с туристами. Есть выжившие

12 августа 2021, 00:07 GMT Обновлено 23 минуты назад

Автор фото, MCHS Подпись к фото, На место крушения вылетели спасатели и водолазы

В Кроноцком заповеднике на Камчатке разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 человек - 13 пассажиров, в том числе ребенок, и три члена экипажа.

Вертолет упал в Курильское озеро в условиях плохой видимости.

По предварительным данным, на месте падения найдено не менее восьми выживших. В краевом минздраве агентству Интерфакс сообщили, что живыми найдены девять туристов.

По данным минздрава, на место вылетели две бригады медиков медицины катастроф. К приему пострадавших готовы краевая больница Петропавловска-Камчатского и Терновская больница.

Власти также сообщили, что к месту падения направлены спасатели и водолазы.

Упавший Ми-8 принадлежит компании "Витязь-Аэро". Ее основателем и совладельцем является арестованный по обвинению в убийстве камчатский депутат Игорь Редькин.

Вертолет находился в исправном состоянии и прошел капитальный ремонт в 2020 году, сообщил ТАСС коммерческий директор компании Дмитрий Черных.

Интерфакс сообщает со ссылкой на источники, что разбившему вертолету было почти 40 лет.