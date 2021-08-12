На Камчатке разбился вертолет с туристами. Есть выжившие
В Кроноцком заповеднике на Камчатке разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 человек - 13 пассажиров, в том числе ребенок, и три члена экипажа.
Вертолет упал в Курильское озеро в условиях плохой видимости.
По предварительным данным, на месте падения найдено не менее восьми выживших. В краевом минздраве агентству Интерфакс сообщили, что живыми найдены девять туристов.
По данным минздрава, на место вылетели две бригады медиков медицины катастроф. К приему пострадавших готовы краевая больница Петропавловска-Камчатского и Терновская больница.
Власти также сообщили, что к месту падения направлены спасатели и водолазы.
Упавший Ми-8 принадлежит компании "Витязь-Аэро". Ее основателем и совладельцем является арестованный по обвинению в убийстве камчатский депутат Игорь Редькин.
Вертолет находился в исправном состоянии и прошел капитальный ремонт в 2020 году, сообщил ТАСС коммерческий директор компании Дмитрий Черных.
Интерфакс сообщает со ссылкой на источники, что разбившему вертолету было почти 40 лет.
Сертификат летной годности вертолета истекает менее чем через год - 16 июня 2022 года.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды