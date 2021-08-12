Дайджест: "Талибан" все ближе к Кабулу; рекордная жара на Сицилии

12 августа 2021, 03:36 GMT Обновлено 45 минут назад

Автор фото, Reuters

Движение "Талибан" (признано экстремистским и запрещено в России) за неделю захватило столицы девяти из 34 провинций Афганистана, три из них - в последние два дня, а еще два ключевых города, по имеющимся данным, вот-вот будут взяты.

Бои идут все ближе к Кабулу, а источники в правительстве США говорят, что до падения столицы осталось от одного до трех месяцев.

Накануне Красный Крест сообщил, что интенсивные бои идут за второй по величине город страны Кандагар.

Сами талибы заявили о захвате тюрьмы в Кандагаре и освобождении заключенных. Сотрудники исправительного учреждения сдались боевикам.

В среду источники Би-би-си подтвердили увольнение командующего правительственной армией генерала Вали Мохаммада Ахмадзая. Он занял этот пост совсем недавно, в июне.

В среду ушел в отставку и министр финансов Афганистана Халид Пайенда. Как сообщает агентство Блумберг, он покинул страну. Причиной отставки в министерстве назвали захват "Талибаном" важных таможенных пунктов на границах страны и потери бюджета.

Президент страны Ашраф Гани в среду вылетел в Мазари-Шариф, который экстремисты называли одной из своих следующих целей.

Автор фото, MCHS Подпись к фото, На место крушения были направлены спасатели и водолазы

В Кроноцком заповеднике на Камчатке минувшей ночью разбился вертолет Ми-8 с туристами. На его борту находились 16 человек - 13 пассажиров, в том числе ребенок, и три члена экипажа.

Вертолет упал в Курильское озеро в условиях плохой видимости и сейчас, по данным спасателей, находится на глубине 100 метров.

На месте крушения были найдены восемь выживших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всех их направили в краевую больницу в Петропавловске-Камчатском. Среди восьмерых погибших, по предварительным данным, - один член экипажа.

Упавший Ми-8 принадлежит компании "Витязь-Аэро". Ее основателем и совладельцем является арестованный накануне по обвинению в убийстве местного жителя камчатский депутат Игорь Редькин.

Вертолет находился в исправном состоянии и прошел капитальный ремонт в 2020 году, сообщил ТАСС коммерческий директор компании Дмитрий Черных.

Интерфакс сообщает со ссылкой на источники, что разбившемуся вертолету было почти 40 лет.

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Лондонский "Челси" накануне вечером обыграл испанский "Вильярреал" в серии пенальти и во второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Основное время матча, который прошел в Белфасте, завершилось ничьей - 1:1. В первом тайме счет открыл игрок "Челси" Хаким Зиеш, "Вильярреал" ответил ударом Жерара Морено во втором тайме. Дополнительное время победителя не выявило.

Предыдущий Суперкубок УЕФА "Челси" выиграл в 1998 году.

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Сейм Польши в среду принял спорный законопроект, который может заставить американскую медиагруппу Discovery продать контрольный пакет акций главного независимого вещателя Польши, пишет Financial Times.

Законопроект, выдвинутый депутатами от правящей партии "Закон и справедливость" (PiS), запрещает компаниям, не входящим в Европейскую экономическую зону, владеть контрольным пакетом акций польских СМИ.

Законопроект рассматривается как атака на принадлежащего Discovery вещателя TVN, который зачастую критически освещает деятельность польского правительства. В TVN входят 14 телеканалов, в том числе информационный TVN24.

В Discovery принятие законопроекта назвали нападением на основные демократические принципы свободы слова и независимости СМИ, а также дискриминацией TVN.

Компания также обратилась к Сенату и президенту Польши, которые теперь также должны рассматривать этот законопроект, с призывом не допустить его принятия.

"От этого зависит будущее Польши как демократической страны на международной арене и ее авторитет в глазах инвесторов", - заявили в Discovery.

Давление на TVN грозит обострением связей с Вашигтоном, который правительство Польши считает своим ключевым союзником, отмечает FT.

На прошлой неделе группа американских сенаторов выступила с заявлением, в котором выразила озабоченность "продолжающимся отступлением польского правительства от основ демократии".

"Любое решение о применении этих законов может иметь негативные последствия для обороны, бизнеса и торговых отношений", - предупредили они.

Депутаты от PiS утверждают, что изменения в польском законе о СМИ необходимы для того, чтобы компании из недемократических государств не смогли взять под контроль польские медиакомпании.

Автор фото, AFP

В провинции Сиракуза на юго-востоке Сицилии в среду была зафиксирована рекордная температура не только для Италии, но и для всей Европы, сообщает ANSA. Столбик термометра там поднялся до 48,8 градусов Цельсия.

"Если цифра подтвердится после соответствующего анализа, это может стать самым высоким значением, когда-либо зарегистрированным на европейском континенте, - сказал агентству метеоролог Мануэль Маццолени. - Она побьет предыдущий рекорд в 48°C, установленный в Афинах 10 июля 1977 года, и даже рекорд в 48,5°C, зарегистрированный на неофициальной станции в Катенануова [Сицилия] в августе 1999 года".

Наступление аномальной жары в Италии связано с приходом африканского антициклона, который метеорологи окрестили "Люцифером". Он движется на север в сторону материковой части Италии и достигнет пика к концу этой недели.

Температурный рекорд был зафиксирован в 13:00 на метеостанции в коммуне Флоридия.

Центр города с населением 22 тысячи человек, расположенный всего в трех километрах от станции, накануне днем был призрачно пуст, пишет корреспондент Corriere della Sera в своем репортаже.

"Здесь всегда было жарко, но 50 градусов не было никогда", - говорит 81-летний местный житель Нино Джентиле, который ждет 5 часов вечера, чтобы выйти из дома и пройтись, как он это делает каждый день, до скамейки на центральной площади Умберто.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, От аномальной жары страдают не только люди, но и животные

Флоридия славится апельсинами, лимонами и улитками, пишет издание. Местный житель Джузи Паппалардо управляет фермой по выращиванию улиток и рассказывает, что то, что происходит с ними последние дни, похоже на массовое истребление.

"Мы обнаружили их всех мертвыми, практически вареными. Есть надежда, что некоторые из них зарылись в землю. Поэтому мы их не поливаем, иначе от сырости они вылезут наружу и будут обречены".

Власти обратились к местным жителям с просьбой не только не выходить на улицу самим, но и не выпускать туда домашних животных.

Молодой мэр Флоридии Марко Карианни сам отвечает на телефонные звонки в практически безлюдной мэрии. Он говорит, что ситуацию в городе нельзя назвать чрезвычайной, поскольку большинство людей сидит дома, а больше всего он опасается пожаров, которые могут возникнуть на нелегальных свалках.

Италия занимает второе место по площади лесных пожаров в Евросоюзе, уступая лишь Греции. В стране зарегистрировано 70 очагов возгорания, большинство - на юге страны, в том числе на Сицилии.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

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