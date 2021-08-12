В России впервые умерло больше 800 пациентов с Covid-19 за сутки

41 минуту назад

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS

За сутки в России подтверждены рекордные 808 смертей пациентов с Covid-19, сообщил в четверг оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Этот показатель впервые перешагнул отметку в 800, до этого четыре раза - 16, 24, 29 июля и накануне, 11 августа, сообщалось о 799 умерших от коронавируса.

Общее число людей, умерших от коронавируса в России, составило 168 049 - по данным штаба. Росстат насчитывает примерно в два раза больше пациентов с Covid-19, умерших с начала пандемии. По его данным, умерли уже более 300 тысяч человек.

За минувшие сутки выявлены 21 932 новых случая заболевания, больше всего - в Москве (2 294), Петербурге (1 801) и Подмосковье (1 143). За это же время по выздоровлении выписаны 20 195 человек.

В Москве при этом число пациентов с коронавирусом на ИВЛ за месяц снизилось более чем вдвое. Число госпитализированных в столице также сократилось, а в Петербурге накануне фиксировали резкий рост числа госпитализированных, при этом суточный прирост Covid-19 почти не снижается.

Прирост суточной смертности в регионах

Несмотря на то, что Москва и Петербург остаются лидерами и по числу смертей, и новых случаев Covid-19, суточные показатели смертности в этих городах заметно снизились к августу.

Если в конце июня и начале июля в Москве и Петербурге умирали от ковида более 100 человек в день, то за минувшие сутки эти показатели составили 56 и 48 соответственно.

Вместе с тем отмечается значительный прирост числа заболевших и умерших по регионам. В число антилидеров по количеству смертей вышли Краснодарский (32) и Пермский края (29), а также Ростовская область (28). В топ-5 по числу новых случаев заболевания попали Нижегородская (549) и Свердловская области (523).

При этом общие цифры заражения коронавирусом по России сейчас примерно сопоставимы с показателями конца июня - начала июля.

У Росстата больше

Данные по смертности от коронавируса, которые приводит оперштаб, примерно вдвое ниже данных Росстата.

Так, если за июнь этого года оперштаб зафиксировал 13 509 случаев смерти от Covid-19, то Росстат за этот же период - 27 118 случаев.

Всего с начала пандемии по конец июня от коронавируса и его последствий в России умерли более 300 тысяч человек.