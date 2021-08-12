В России впервые умерло больше 800 пациентов с Covid-19 за сутки
За сутки в России подтверждены рекордные 808 смертей пациентов с Covid-19, сообщил в четверг оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Этот показатель впервые перешагнул отметку в 800, до этого четыре раза - 16, 24, 29 июля и накануне, 11 августа, сообщалось о 799 умерших от коронавируса.
Общее число людей, умерших от коронавируса в России, составило 168 049 - по данным штаба. Росстат насчитывает примерно в два раза больше пациентов с Covid-19, умерших с начала пандемии. По его данным, умерли уже более 300 тысяч человек.
За минувшие сутки выявлены 21 932 новых случая заболевания, больше всего - в Москве (2 294), Петербурге (1 801) и Подмосковье (1 143). За это же время по выздоровлении выписаны 20 195 человек.
В Москве при этом число пациентов с коронавирусом на ИВЛ за месяц снизилось более чем вдвое. Число госпитализированных в столице также сократилось, а в Петербурге накануне фиксировали резкий рост числа госпитализированных, при этом суточный прирост Covid-19 почти не снижается.
Прирост суточной смертности в регионах
Несмотря на то, что Москва и Петербург остаются лидерами и по числу смертей, и новых случаев Covid-19, суточные показатели смертности в этих городах заметно снизились к августу.
Если в конце июня и начале июля в Москве и Петербурге умирали от ковида более 100 человек в день, то за минувшие сутки эти показатели составили 56 и 48 соответственно.
Вместе с тем отмечается значительный прирост числа заболевших и умерших по регионам. В число антилидеров по количеству смертей вышли Краснодарский (32) и Пермский края (29), а также Ростовская область (28). В топ-5 по числу новых случаев заболевания попали Нижегородская (549) и Свердловская области (523).
При этом общие цифры заражения коронавирусом по России сейчас примерно сопоставимы с показателями конца июня - начала июля.
У Росстата больше
Данные по смертности от коронавируса, которые приводит оперштаб, примерно вдвое ниже данных Росстата.
Так, если за июнь этого года оперштаб зафиксировал 13 509 случаев смерти от Covid-19, то Росстат за этот же период - 27 118 случаев.
Всего с начала пандемии по конец июня от коронавируса и его последствий в России умерли более 300 тысяч человек.
В отличие от оперштаба, Росстат учитывает не только те случаи, когда коронавирус стал основной доказанной причиной смерти, но и когда он только предполагается как основная причина, а также когда диагностируется как сопутствующее заболевание.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды