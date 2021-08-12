Афганистан: талибы взяли Газни. Под их контролем 10 провинций из 34

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Тысячи людей бегут из захваченных талибами провинций в Кабул, столицу Афганистана

Меньше чем за неделю талибы взяли под свой контроль десять провинций Афганистана. Сегодня был захвачен стратегически важный город Газни, который находится на главной автомагистрали Кабул-Кандагар, связывающей опорные пункты на юге со столицей.

Талибы захватили большую часть города, сообщают источники Би-би-си в городском совете, афганскими силами безопасности контролируется только полицейская база на окраине города.

Наблюдатели опасаются, что захват Газни увеличивает вероятность того, что "Талибан" (организация запрещена в России)в конечном итоге попытается захватить сам Кабул.

Почти треть из 34 столиц провинций страны сейчас находится под контролем "Талибана".

Захват новых провинций происходит на фоне постепенного вывода войск США из Афганистана.

Вчера в Кандагаре шли ожесточенные бои, а талибы утверждали, что захватили городскую тюрьму, но подтверждений этому нет.

В южном городе Лашкагах, столице провинции Гильменд, боевики захватили штаб-квартиру полиции.

По данным ООН, за последний месяц в Афганистане было убито более 1000 мирных жителей.

Буквально на этой неделе тысячи людей из северных провинций стали вынужденными переселенцами, направляясь в Кабул в поисках безопасности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие беженцы остались без домов и без денег даже на еду

Временные лагеря были созданы на окраине столицы, те, кому не досталось места в лагерях, спят прямо на улицах или заброшенных домах.

"У нас нет денег, чтобы купить хлеб или лекарства для моего ребенка", - говорит 35-летний уличный торговец, бежавший из города Кундуз после того, как талибы подожгли его дом.

Как стало известно Би-би-си, в среду президент Афганистана сменил главнокомандующего армией. Начальником штаба армии назначен командующий Корпусом специальных операций генерал Хебатулла Ализаи. Он заменил на этом посту генерала Вали Мохаммада Ахмадзая, который занимал эту должность всего с июля этого года.

Ахмадзай был отстранен от должности после успешного наступления талибов на столицы провинций.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Захваченный сегодня талибами Газни - это стратегически важный город на пути из Кабула в Кандагар

В среду президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани вылетел в северный город Мазари-Шариф, который традиционно является бастионом противников талибов, чтобы попытаться сплотить там проправительственные силы.

Мазари-Шариф расположен недалеко от границ с Узбекистаном и Таджикистаном, и его потеря ознаменовала бы полный крах государственного контроля над северным Афганистаном.

Президент Гани провел в Мазари-Шарифе кризисные переговоры с этническим узбекским полевым командиром Абдул Рашидом Дустумом и этническим таджикским лидером Аттой Мохаммадом Нуром.