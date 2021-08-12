Вертолет с туристами упал в озеро на Камчатке. Что известно на данный момент

час назад

Автор фото, Kamchatka Territory Government

На Камчатке упал в озеро вертолет, перевозивший туристов из Москвы и Петербурга. На его борту находились 16 человек, восьмерым из них удалось выплыть на поверхность. Еще восьмерых человек спасателям обнаружить пока не удалось, их поиски возобновятся в светлое время суток.

Крушение произошло около 9:25 утра по местному времени (00:25 мск) в Кроноцком заповеднике на востоке полуострова. Экскурсионный вертолет Ми-8, летевший из поселка Николаевка к вулкану Ходутка, упал в Курильское озеро.

По словам инспекторов заповедника и выживших туристов, в момент крушения на озере стоял туман, а видимость не превышала 100 метров.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал специальную комиссию по расследованию катастрофы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).

По данным СМИ, на данный момент основная версия следствия - ошибка пилотирования. "В условиях густого тумана, в которых вертолет снижался, экипаж мог ошибочно не разобраться куда он садится и произвел посадку фактически на водную поверхность. Машина практически за секунды пошла на дно", - заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

"Сверху был кусок воздуха небольшой, я успел его вдохнуть"

На борту вертолета находились 13 пассажиров, включая ребенка, и трое членов экипажа. Шестерым пассажирам и двум членам экипажа сразу после крушения удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность. Там их на катерах подобрали работники заповедника, услышавшие, как машина упала в воду.

Пресс-служба правительства края опубликовала видео с одним из выживших при падении вертолета - туристом из Петербурга Виктором Стрелкиным. На видео мужчина рассказывает, что во время полета спал и "понял, что что-то произошло", только когда вода потоком ударила ему в лицо.

По словам Стрелкина, рядом с ним в вертолете сидел ребенок, но он не успел отстегнуть его от кресла.

"Рядом со мной сидел мальчишка - сын моего друга. Я со сна даже не успел... Если бы я был не сонный, я бы, конечно, успел, по крайней мере, снять ремень. Я отстегнул себя, после чего меня сразу подняло наверх. Сверху был кусок воздуха небольшой, я успел его вдохнуть, после этого все заполнилось водой", - рассказал мужчина.

Ему удалось выбраться из вертолета через разбитое стекло в кабине пилотов. По ощущениям Стрелкина, глубина, с которой он всплыл на поверхность, составляла порядка 8-9 метров.

"Вокруг уже барахтались люди, зовущие на помощь. Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью, буквально через пять минут подоспели две лодки с людьми", - рассказал спасшийся.

Как отметили в Минприроды, температура воды в Курильском озере в это время года не превышает 5-6 градусов и долго находиться в ней невозможно.

Одним из первых на месте крушения оказался участковый инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес.

Автор фото, Kronotsky nature reserve/TASS

"Мы тут же спустили на воду два катера и за три-четыре минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды было восемь человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения", - заявил он.

Подняв на борт восемь человек, инспекторы несколько раз объехали озеро в поисках выживших, но больше никого не обнаружили, рассказал Денгес.

Как сообщил главный врач Камчатской краевой больницы Андрей Кисляков, четверым пострадавшим понадобилась госпитализация. Двое из них находятся в реанимационном отделении больницы, одному молодому человеку "проводится операция, чтобы спасти ему ногу".

Командир разбившегося вертолета и находившийся на борту ребенок в числе спасенных при крушении не значатся.

Сейчас поисковые работы в районе Курильского озера приостановлены до наступления светлого времени суток.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, вертолет опустился на глубину более 130 метров - на такой глубине не могут работать водолазы МЧС, поэтому власти региона обратились за помощью к министерству обороны.

Минобороны России сообщило, что для проведения поисковых направлен вертолет с тремя телеуправляемыми подводными аппаратами. Вертолет лежит на глубине 137 метров в 700 метрах от берега, уточнили в МЧС.

Вертолетные экскурсии на Камчатке

Вертолет Ми-8 выполнял полет из поселка Николаевка на Ходуткинские горячие источники. Его программой, по словам источника Интерфакса в Кроноцком заповеднике, была предусмотрена промежуточная посадка на одном из островов Курильского озера.

"Это был традиционный камчатский тур с пролетом над местностью, где одновременно можно встретить самое большое на Камчатке количество медведей. Там медведи традиционно охотятся на лосося", - рассказал собеседник агентства.

Вертолет принадлежал компании "Витязь-Аэро", совладельцем которой является камчатский депутат Игорь Редькин, которого 11 августа арестовали по обвинению в убийстве по неосторожности.

По словам коммерческого директора компании Дмитрия Черных, вертолет находился в исправном состоянии и прошел капитальный ремонт в 2020 году. Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что вертолету почти 40 лет.

Для выполнения экскурсионной прогулки вертолет был зафрахтован одним из региональных туроператоров, сообщили в Ростуризме.

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS Подпись к фото, Кроноцкий заповедник является объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО

Кроноцкий заповедник является объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе объекта "Вулканы Камчатки". О необходимости увеличивать туристический поток в заповедные места Камчатки и развивать для этого инфраструктуру, неоднократно заявлял президент Владимир Путин.

По словам губернатора Камчатского края, правительство региона "начало проработку туристического кластера", но по многим направлениям альтернативы вертолетным перевозкам туристов пока нет.

"Год назад мы начали проработку туристического кластера. И задачу перед собой ставим - уйти или, по крайней мере, минимизировать вертолетные перевозки сюда, поскольку они дорогие и, как мы видим из сегодняшнего дня, к сожалению, не безопасные", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".

Сейчас же "другого варианта попасть на такие места, как Курильское озеро, Долина гейзеров и по большому количеству социально значимых маршрутов, к сожалению, нет", констатировал губернатор.