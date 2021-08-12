Human Rights Watch: запуск ракет ХАМАС по Израилю - военное преступление

37 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ракеты ХАМАС, выпущенные по Израилю, убили 13 человек

Ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа в мае этого года признаны военным преступлением. К такому выводу пришли правозащитники из Human Rights Watch (HRW). По данным Израиля, по стране было выпущено более 4360 неуправляемых ракет и мин, в результате чего погибли 13 человек.

Ракетные обстрелы являются грубым нарушением законов войны, заявили правозащитники. За 11 дней боев в Газе погибло не менее 260 человек.

11-дневный конфликт в мае стал кульминацией нарастания израильско-палестинской напряженности. Все началось с апрельских стычек между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы были разгневаны тем, что у Дамасских ворот, ведущих в старый город, были установлены заграждения, которые не позволяли им собираться после молитвы в мечети Аль-Акса в первый день Рамадана.

Беспорядки у Дамасских ворот и в других частях Восточного Иерусалима продолжались каждую ночь.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Люди в израильском бомбоубежище во время майского обострения конфликта между Израилем и ХАМАС

Затем из Газы по Израилю были выпущены ракеты, и после относительно продолжительного затишья в отношениях с Газой Израиль нанес ответные удары с воздуха.

В прошлом месяце HRW заявила, что три израильских авиаудара также были приравнены к военным преступлениям.

Израильские военные заявляли, что наносили удары только по военным целям в Газе и приняли все возможные меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Но расследование HRW показало, что в районах ракетных ударов, от которых погибли 62 мирных жителя, не было военных объектов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ракетные удары Израиля по сектору Газа унесли жизни 260 человек

"У ракет и минометов, выпущенных палестинскими вооруженными группировками, отсутствуют системы наведения, и они могут давать осечки, что делает их крайне неточными и, следовательно, непредсказуемыми при наведении на районы с мирным населением. Запуск таких ракет по районам, где живет гражданское население - военное преступление", - так объяснили свои выводы в сегодняшнем докладе представители HRW.

"Руководство ХАМАС должно прекратить попытки оправдания незаконных ракетных обстрелов, в результате которых убивают и ранят мирных жителей, агрессией со стороны Израиля", - добавил Эрик Гольдштейн, исполняющий обязанности директора HRW по Ближнему Востоку и Северной Африке.

По его словам, в результате только одной ракетной осечки над городом Джабалия погибли семь мирных жителей и были ранены 15.

Израильский аналитический Центр стратегических исследований Бегин-Садат считает, что из-за неточного наведения ракет погиб как минимум 91 человек.

По данным израильских военных, 680 ракет и минометов, выпущенных ХАМАС, упали в самом секторе Газа.