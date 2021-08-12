Что говорит статистика российских ЗАГСов о ковиде и избыточной смертности

44 минуты назад

Автор фото, Yuri Kozitsky/TASS

Сведения, опубликованные в июле областными управлениями ЗАГС, показывают значительный рост избыточной смертности в нескольких российских регионах. Среднее превышение смертности по сравнению с доковидным уровнем 2019 года составляет 60%, свидетельствуют данные из 21 региона. В некоторых районах ситуация намного хуже, чем на пике второй волны эпидемии в конце прошлого года.

Избыточная смертность - это превышение показателя отдельного месяца или года над средним уровнем смертности за несколько последних лет. Многие наблюдатели считают избыточную смертность наиболее надежным показателем реального ущерба, который наносит России пандемия коронавируса.

До появления Covid-19 смертность год от года менялась в России незначительно, в то время как данные последних полутора лет показывают серьезные скачки в числе умерших.

Утверждать, что избыточная смертность прямо указывает на потери именно от заражения Covid-19, нельзя. Речь идет о более широкой трактовке последствий пандемии: например, в такую статистику попадают люди, не болевшие коронавирусом, но погибшие, так как не смогли получить достаточную медицинскую помощь в перегруженных больницах.

Оценить избыточную смертность можно только исходя из статистики по общей смертности в стране. Такие данные дают ЗАГСы, но эти цифры не публикуются системно и открыто. С лагом в полтора месяца данные об общей смертности публикует Росстат, то есть статистика за июль появится где-то в начале или середине сентября.

Непростые поиски на сайтах управлений ЗАГС позволяют обнаружить данные из примерно четверти субъектов РФ. В открытой статистике не удается найти июльских данных по крупнейшим городам-субъектам РФ - Москве и Санкт-Петербургу, власти которых сообщали о резком росте заболеваемости и госпитализаций.

Сравнивая найденные в открытом доступе июльские данные 21 региона с цифрами смертности в июле 2019 года, независимый демограф Алексей Ракша заключает, что лидером по избыточной смертности на июль является Новосибирская область (в сравнении с июлем 2019-го показатели выше на 98,6%), Бурятия (на 90,9%), Иркутская область (на 88,0%), Республика Алтай (на 86,9%), Астраханская область (на 74,8%). Во всех этих регионах избыточная смертность на 10-20% превышает показатель, зафиксированный на пике эпидемии в октябре-ноябре прошлого года.

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Почти четверть россиян (24%) уже сделала прививку от коронавируса, следует из результатов опроса "Левада-центра" (признан в России иностранным агентом), опубликованного на этой неделе

Как обычно, данные, получаемые из сравнения текущей статистики ЗАГСов с доковидными временами, сильно расходятся с показателями смертности, которые публикует оперативный штаб по коронавирусу, включающий в список потерь только тех, у кого Covid-19 назван основной причиной смерти.

В показавшей самый масштабный рост Новосибирской области "вилка" смертности между июнем 2019-го и июнем 2021 года составляет 1232 человека. В июльских показателях - 2713 человек. А оперштаб по борьбе с коронавирусом насчитал в Новосибирске всего 185 смертей от болезни в июне и 270 - в июле этого года.

Сомнения относительно правдоподобия статистики оперативного штаба математики и специалисты по данным высказывают с самого начала формирования государственных отчетов о заболеваемости и смертности. Печальную известность получили "полочки" (маловероятное постоянство в цифрах изо дня в день), "рыбки" (зеркальное совпадение графиков по четным и нечетным датам или данных по региональным столицам и прочим городам региона) и другие несообразности в данных.

Ракша уверен, что подсчет оперштаба нерелевантен. "Новосибирский штаб с самого начала эпидемии начал рисовать "полочки" в графиках, боялся превысить 100 или 110 заболеваний в день. Я не понимаю, почему все продолжают следить за данными Роспотребнадзора".

Как третья волна накрыла регионы

Статистика избыточной смертности, по словам эксперта, коррелирует с характерными запросами в поисковых системах.

Анализ запросов в трех регионах, лидирующих по июльским показателям избыточной смертности - Бурятии, Иркутской и Новосибирской областях, - показывает, что интерес пользователей к потере обоняния и пульсоксиметрам, замеряющим насыщение крови кислородом, резко пошел вверх с середины мая и продолжался в июне и июле.

К примеру, в Иркутской области в шесть раз выросло число запросов по словам "пульсоксиметр" или "пропало обоняние" в июне-июле в сравнении с маем 2021-го, в Бурятии в июне - в восемь раз по запросу "пропало обоняние" и в пять раз по слову "пульсоксиметр". В Новосибирске в июне-июле "пульсоксиметр" и "пропало обоняние" искали в семь раз выше, чем в мае.

Ракша предполагает, что Сибирь прошла пик заболеваемости и смертности в третьей волне эпидемии, а вот статистика по южным регионам дает основания предполагать, что цифры будут расти.

"Вот сейчас Кубань выложила статистику, а это третий по величине регион. У них тоже прирост, но не такой, как зимой. На юге прямо сейчас разгар пандемии. Июльские смерти - это те, кто заражался в июне, я думаю, что август на юге будет по избыточной смертности хуже, чем июль", - поясняет он.

Кривая запросов по словам "пульсоксиметр" и "пропало обоняние" в Краснодарском крае слегка смещена вправо, но также показывает шестикратный рост по сравнению с маем этого года.

Данные оперативного штаба по этому региону показывали плато в марте-мае, когда ежедневные цифры смертности колебались вокруг 11. В июне начался рост смертности. С конца июля общее число погибших каждый день пополняется на 30-35 человек. По данным Росстата, на пике второй волны эпидемии в декабре 2020-го в Краснодарском крае умерли свыше 10 тысяч человек, избыточная смертность составляла тогда 71%.

Автор фото, Roman Sokolov/TASS Подпись к фото, Кривая запросов по словам "пульсоксиметр" и "пропало обоняние" позволяет отслеживать рост заболевших в разных регионах

Пока что, говорит демограф, с экстраполяцией данных из 21 российского региона сбывается прогноз о том, что третья волна нанесет почти такой же ущерб российскому населению, как и вторая, в конце прошлого года.

Кроме того, итоговые данные выводят Россию в лидеры по числу потерь на миллион населения. Это продолжает идти вразрез с заявлениями российских властей о том, что последствия пандемии ковида в России, при всей их тяжести, не такие катастрофические, как во многих других государствах.

В целом данные оперштаба показывали, что Россия в августе оказалась одним из мировых лидеров по числу смертей от коронавируса на миллион человек.

Данные Росстата о смертности по всей стране за июль должны быть оглашены не позднее 15 сентября. Но приближающиеся выборы могут повлиять на публикацию федеральной статистики, опасается специалист. "Есть подозрения, что такую плохую статистику перед выборами могут придержать", - говорит Ракша.

Он считает симптоматичной оценку роста смертности в июле, которую дала вице-премьер Татьяна Голикова. Голикова заявила о росте смертности в 17,9% к июлю 2020-го. В абсолютных показателях это 214 тысяч. Оценки специалиста по 21 региону с экстраполяцией в масштабах всей России дают 226 тысяч.

Демограф недоумевает. "Сообщение Голиковой о приросте числа смертей в июле на 18%, а не на 24%, как пока видно из данных по 21 региону, вызывает у меня вопросы. Её высказывания спустя месяц обычно подтверждаются выложенной статистикой Росстата. Пока что не совпадает довольно сильно".